PSG repite título de la Champions League: Derrota al Arsenal en dramática definición a penales

30 may. 2026 - 15:04 hrs.

¿Qué pasó?

El PSG francés repitió su título de la Champions League, tras derrotar al Arsenal en una dramática definición a penales, tras igualar a 1 en los 90 minutos reglamentarios y el tiempo extra.

En un partido con juego poco vistoso, pero emoción a raudales, el delantero alemán Kai Havertz adelantó a los Gunners solo seis minutos después del pitido inicial, mientras "Balón de Oro", Ousmane Dembélé, igualó para el equipo de Luis Enrique al convertir un penal cometido por Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia (65').

Tras no moverse el marcador en la prórroga, el fallo definitivo desde los once metros del brasileño Gabriel privó al Arsenal de un doblete histórico Premier-Champions y dio la segunda Orejona de su historia al PSG.

Hasta este sábado, solo el Real Madrid de Zinedine Zidane durante el trienio 2016-2017-2018 había logrado apuntar su nombre en al menos dos casillas seguidas del palmarés de la Liga de Campeones bajo su actual denominación, desde 1992-1993.

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En ese olimpo de los entrenadores se unió a la antigua estrella francesa, Luis Enrique, que a sus 56 años conquistó su tercera Champions, una vez con el FC Barcelona, y que figura ya como símbolo imperecedero de París a la altura de Notre Dame o de la Torre Eiffel (con 2 trofeos).