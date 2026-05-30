Director nacional de Junaeb por presunto fraude de $14 mil millones en la institución: "Hubo decisiones en el Gobierno anterior"

30 may. 2026 - 11:02 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias Siempre Juntos conversó este sábado con el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, quien explicó el denominado "fraude" de 14.000 millones de pesos por sobreprecios en el programa de alimentación escolar.

De acuerdo a distintos informes, el dinero presuntamente defraudado corresponde a raciones de onces en la región de O'Higgins que se pagaron, pero que nunca se habrían entregado.

Peña explicó que la denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público, siendo el propio fiscal nacional, Ángel Valencia, quien informó ayer los avances de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.

"Es una buena noticia, porque da cuenta de que la justicia se va a hacer parte de esta denuncia que aporta nuevos antecedentes de una investigación que tiene una data y que merece, a propósito de esos nuevos antecedentes, ser investigada", señaló Peña.

"Lo que nosotros vimos es que el monto no eran 3.500 millones, que es parte de esta hebra más antigua de la investigación, sino que son 14 mil millones y que además de eso las onces no se entregaron", señaló sobre los nuevos antecedentes recopilados por la actual administración.

Peña señaló que esto se debe a que "hubo decisiones en el Gobierno anterior, particularmente entre el año 2022 y 2023, en donde se aumenta la cantidad de raciones de manera injustificada para así, de alguna forma, generar pagos solo en el año 2023 por más de 8 mil millones de pesos".

"Alguien tiene que responder, porque al menos estamos ante una situación sospechosa que merece ser investigada y que nosotros al menos desde Junaeb queremos relevar porque estamos hablando de la alimentación de los niños más vulnerables de Chile", sostuvo la autoridad.

Si bien la indagatoria nació por irregularidades en una licitación de 2019, Peña fue enfático en indicar que "es la modificación de las raciones entre el año 2022 y 2023 lo que genera prácticamente el 70-80% de estos pagos de los 14 mil millones de pesos".

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