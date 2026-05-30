Diputada Rodríguez tras funa universitaria y denunciar amenazas de muerte: "Solo les pasa a los que son de derecha"

30 may. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, conversó la mañana de este sábado con Meganoticias Siempre Juntos, tras denunciar funa, agresiones y hasta amenazas de muerte debido a su participación en una charla sobre liderazgo estudiantil en la Universidad de Chile.

Los incidentes se dieron ayer viernes en la Escuela de Derecho de la mencionada entidad estudiantil, aunque todo terminó en tribunales luego de la denuncia interpuesta por la parlamentaria.

"Tratan de silenciarnos"

"Fue un día álgido y como equipo no lo pasamos bien (...) Eso no me desanima ni voy a bajar los brazos para defender las ideas que me guían, que son de la libertad. Recibí algo que me esperaba, porque he recibido hasta amenazas de muerte", dijo para comenzar.

Añadió que "ojalá haya alguna sanción por parte de la Universidad, porque tengo entendido que ni siquiera se ha pronunciado".

Consultado por los hechos de violencia, dijo que "al llegar me recibieron con pifias y pancartas. Ingreso a la sala, parto la charla y comenzaron las pifias y gritos".

"Terminada la charla, salí y empecé a recibir empujones. A mi equipo le lanzaron agua, escupos (...) Preocupante si esto lo hace gente que luego será abogado del país", complementó.

A lo anterior sumó que "recibi amenzas de muerte con referencia a Charlie Kirk, quien fue asesinado en EEUU también dando charlas (...) Hice la denuncia y creo que dieron con la persona que realizó estas amenazas".

Para finalizar, expuso que "se comunicó conmigo el Presidente de la República, la primera dama y ministros, pero nadie de la universidad. No sé para qué están los rectores, son bastante cobardes; lo mismo pasó con la ministra Lincolao (...) Esto solo le pasa a los que son de derecha, tratan de silenciarnos".

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