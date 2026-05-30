Leonardo Farkas anuncia querella criminal "sin ninguna contemplación" contra Claudia Schmitd
- Por Cristian Reyes
Leonardo Farkas anunció una querella criminal “sin ninguna contemplación” contra Claudia Schmitd y “los demás que se han prestado para difundir su ilícito proceder”.
El empresario utilizó su cuenta de X para entregar la información, diciendo que los dichos de la panelista han “afectado seriamente el honor de mi familia”.
La problemática de Farkas con la uruguaya se debe a que en un programa de farándula se aseguró que la mujer "nunca quiso participar de unas fiestas en que participaba Farkas, que eran unas orgías colectivas". Posteriormente, el comunicador que dijo tal frase (Sergio Rojas) ofreció disculpas públicas y reconoció que la información fue entregada "en off".
La declaración de Farkas
“Desde hace un tiempo Claudia Schmitd, a quien he ayudado desinteresadamente por mucho tiempo, solucionándole graves problemas financieros, como fue rescatarle la hipoteca sobre su casa en Chile, todas sus deudas personales, CIENTOS DE MILLONES, pero cuando le informé que ya no le pagaría los excesos, decidió buscar protagonismo recurriendo a mi difamación e injuria, afectando seriamente el honor de mi familia”, afirmó el texto del filántropo.
Para cerrar, expuso que “la situación ha escalado a límites inaceptables. Así, he dado instrucciones precisas a mis abogados para que preparen las respectivas querellas criminales sin ninguna contemplación, ya sea contra ella y los demás que se han prestado para difundir su ilícito proceder”.
