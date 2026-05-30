Pedro Lladser tuvo un hijo con su prima 21 años menor: "Qué ganas teníamos de que llegaras"

30 may. 2026 - 10:28 hrs.

Aunque el pequeño José Pedro llegó a sus vidas hace dos meses, recién ahora Pedro Lladser y su pareja, Ignacia Lladser, revelaron las primeras fotografías de su hijo.

Fue a través de TikTok que Ignacia compartió una imagen donde se ve al modelo recostado sobre su vientre, a solo semanas de nacer el bebé. Junto a la publicación escribió: "¡Qué ganas teníamos de que llegaras, Pedrito hermoso! Ahí estaba que me explotaba mi panza, pero lejos la experiencia más maravillosa de la vida".

"Es nuestro hijo": La aclaración de Ignacia a sus seguidores

Las publicaciones no estuvieron libres de críticas ni confusiones. Una seguidora confundió al niño con el nieto del modelo, dada la coincidencia de apellidos, ante lo que Ignacia fue directa: "Señora, si va a comentar, ¡infórmese bien! Es nuestro hijo".

No es la primera vez que sus apellidos generan revuelo. Ya en 2023, tras comentarios en redes, fue el mismo Pedro Lladser quien salió a aclarar el vínculo: "Somos primos. Es mi prima y polola".

Pese a los comentarios, la felicidad de la pareja parece intacta. Incluso las hijas de Lladser, Josefina y Julieta, de 20 años, dejaron cariñosos mensajes a su nuevo hermano en la misma red social.

El conflicto con su exesposa Mariel Aereboe

La noticia del nacimiento llegó en medio de un tenso episodio público entre el modelo y la madre de sus hijas mayores.

Tras 21 años de matrimonio que finalizaron en 2019, Mariel Aereboe lo acusó de "papito corazón". En su cuenta de Instagram replicó un video donde señaló: "Lo ves que mantiene otra familia, casa nueva, salidas a comer, etc. Pero para sus hijas no tiene nunca… y les pide que trabajen".

Ante esas acusaciones, Pedro Lladser respondió públicamente: "No puedo seguir aguantando que se ensucie mi honra, que me dejen como un mal padre, despreocupado e irresponsable con mis deberes como tal".

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