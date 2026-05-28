Las indirectas de Mariel Aereboe tras confirmarse la nueva paternidad de Pedro Lladser con prima 21 años menor

28 may. 2026 - 18:08 hrs.

Esta semana volvió a aparecer el nombre de Pedro Lladser luego de que se confirmara el nacimiento de su hijo con su pareja, Ignacia Lladser. El hecho generó comentarios en las redes sociales, sobre todo porque se trata de su prima, 21 años menor que el exmodelo.

Luego de la noticia, la exmodelo Mariel Aereboe, su expareja, publicó varias historias en su cuenta de Instagram, que muchos tomaron como una sutil respuesta a la situación familiar de Lladser.

Indirectas en Instagram

A través de sus historias, Aereboe compartió un fragmento de video donde se apreciaba la frase: "Él tenía una esposa maravillosa...". Sobre este mismo registro, la modelo sumó una directa reflexión sobre las relaciones afectivas: "Valora lo que tienes... cuídalo. Las buenas personas no se encuentran fácilmente".

La secuencia de mensajes continuó con otro texto donde aludió a su estilo de vida actual. "Vivo tranquila sin hacer daño a nadie, y coherente con lo que digo con lo que hago", manifestó. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su frase de cierre: "Soy una convencida que tarde o temprano Dios pone todo en su lugar".

Un quiebre que sigue sumando capítulos

Estas declaraciones concuerdan con el historial de polémicas que tiene la expareja, quienes hace pocas semanas protagonizaron un tenso cruce mediático. En esa ocasión, Aereboe sacó a la luz supuestos problemas con el apoyo financiero para sus hijas, acusaciones que el propio Lladser desmintió de forma pública al asegurar que él costeaba la totalidad de los gastos médicos y de estudio.

Con este nuevo escenario, las recientes palabras de la exmodelo vuelven a poner el foco sobre la tensa relación que mantiene con el padre de sus hijas.