"Vamos a presentar la acusación llueva o truene": Kaiser confirma arremetida contra exministro Nicolás Grau

28 may. 2026 - 11:19 hrs.

¿Qué pasó?

“Llueva o truene”. Con esa frase, el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, reafirmó que impulsará una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, en medio de la controversia por un eventual error en la proyección de la deuda fiscal elaborada durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric.

La polémica surgió luego de que el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señalara que en el Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre —elaborado cuando Grau aún encabezaba la cartera— no se habría considerado deuda por unos US$10.500 millones para el periodo 2026-2030. A partir de ese antecedente, el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano anunciaron que buscarán avanzar con una acusación constitucional.

El fundamento de la acusación

En una conversación con Radio Infinita, Kaiser señaló que el contenido del informe financiero da pie a responsabilidades políticas que, a su juicio, deben ser revisadas.

“La subestimación del déficit fiscal efectivo proyectado para 2026, la no incorporación del financiamiento del reajuste del sector público y otras presiones de gasto vigentes, la inconsistencia aritmética en la proyección de la deuda pública del gobierno central, el incumplimiento de la meta de balance estructural, etcétera”, sostuvo.

Luego agregó: “¿Qué es lo que sucede? El ministro Marcel no estaba libre para hacer lo que quisiera con el presupuesto nacional o, en su defecto, incluso con la redacción de los informes del Ministerio de Hacienda. Este tipo de errores, asociados, por ejemplo, a un mal cálculo de deuda, dejan una situación muy débil, tanto financiera como reputacional, para el Estado. En ese sentido, el Congreso no puede simplemente desentenderse de sus obligaciones cuando un ministro incumple la ley”.

Sobre la eventual infracción legal, Kaiser insistió en que existiría un incumplimiento de los deberes de su cargo. “Al ministro de Hacienda se le delega la administración financiera del Estado. Una vez delegada esa administración financiera, el ministro tiene que cumplir con una serie de normas, entre otras, la Ley de Administración Financiera del Estado. Y hay un incumplimiento grave”, afirmó.

“La vamos a presentar llueva o truene”

En medio de las críticas desde algunos sectores de Chile Vamos, quienes han advertido que una acusación constitucional podría interferir con otras discusiones legislativas, como la megarreforma, Kaiser defendió la iniciativa.

“Yo diría que hay que poder masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Nosotros no somos parte del Gobierno, pero sí entendemos que hay ciertas responsabilidades constitucionales de las cuales hay que hacerse cargo. Por lo demás, no es todo Chile Vamos”, señaló.

También planteó dudas sobre las consecuencias de no avanzar en este caso: “Siempre es inoportuno caer mal... ¿Van a dejar correr esto? ¿Y qué va a pasar en la próxima administración?”.

Respecto de los plazos, el líder libertario aseguró que “la tenemos que presentar en el curso de las próximas dos semanas, porque, si no entonces se prescribe la acción”, indicó.

Sobre una eventual coordinación con el Partido Republicano, Kaiser dijo esperar un trabajo conjunto, aunque advirtió que la ofensiva seguirá adelante igualmente.

“Nosotros vamos a presentar la acusación llueva o truene. Respecto de lo que es el trabajo técnico en sí mismo, ese es un tema que tienen que ver los comités. Yo espero, por supuesto, que presentemos un texto conjunto”, afirmó.

Y remarcó: “La acusación constitucional va sí o sí. Nosotros nos comprometimos en esta materia, somos un partido serio y tenemos que hacernos valer. Esta es, por lo demás, una iniciativa que nace de nuestros parlamentarios, que quieren cumplir con lo que consideran su obligación”.

¿Qué pasaría si la acusación no prospera?

Consultado por el escenario de un eventual rechazo en el Congreso, Kaiser sostuvo que eso también podría dejar una señal política sobre la responsabilidad fiscal de las autoridades.

“Sobre la responsabilidad fiscal, evidentemente plantearía una especie de impunidad que es bien difícil de revertir en el futuro. Ahora, las acusaciones constitucionales no funcionan sobre la base de un sistema legal de precedente, como el américano. Por un mismo hecho y bajo circunstancias similares, un Congreso puede absolver a uno y condenar a otro. Pero evidentemente generaría un pésimo precedente desde el punto de vista moral para la administración y empujaría un paso más en dirección a la barbarie política”, cerró.