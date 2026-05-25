Senador Kusanovic pone condiciones al Gobierno por Reconstrucción: "Mi voto no va a ser barato"

25 may. 2026 - 17:16 hrs.

¿Qué pasó?

El debate por el proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno de José Antonio Kast continúa generando repercusiones en sectores aliados al Gobierno.

En medio de la tramitación de la iniciativa, el senador Alejandro Kusanovic (IND-exRN) manifestó reparos sobre su apoyo al proyecto, a causa, entre otras situaciones, de que no se respetara la designación de un candidato que había sido "nombrado de común acuerdo".

En conversación con EmolTV, el parlamentario sostuvo que está dispuesto a dialogar con el Ejecutivo, aunque condicionó su respaldo a una serie de exigencias vinculadas a Magallanes.

"Pídanme disculpas, explíquenme por qué lo hicieron y qué compensaciones me van a dar para Magallanes", señaló Kusanovic.

Las críticas de Kusanovic ante "incumplimiento" del Gobierno

El senador por la región de Magallanes y la Antártica afirmó que, mientras trabajaba en lo que describe como diligencias "incluso con el propio Presidente en elegir las mejores personas para este Gobierno", se enteró de que un candidato acordado previamente había sido bajado.

Según indicó, posteriormente recibió información de que aquello habría ocurrido "porque habían negociado con un sector de izquierda fuera de nuestro pacto".

Al respecto, Kusanovic señaló: "Esto me parece que no es correcto. Es una traición y estoy muy molesto a raíz de este problema. Yo vengo hace tres meses diciéndole que arreglen este problema y no hay ninguna reacción... No me dejaron otra opción que decirle no voy a votar por tu reforma".

En esa línea, agregó: "Yo encuentro que un gobierno no puede construir un futuro a costa de traicionar a los suyos".

Condiciones para apoyar el proyecto

Pese a sus críticas, Kusanovic aseguró que mantiene disposición para conversar con La Moneda, aunque pidió gestos concretos por parte del Ejecutivo.

"Pídanme disculpas, explíquenme por qué lo hicieron y qué compensaciones me van a dar para Magallanes, porque Magallanes me dice, ´oye, que usted es senador y no consiguió absolutamente nada para Magallanes´. Entonces, claro, ¿cómo voy a conseguir algo si mi competencia consigue las cosas y yo no?".

Además, indicó que busca avanzar en iniciativas relacionadas con la región, mencionando propuestas ligadas a la zona franca y a un IVA diferenciado para alimentos de primera necesidad.

“Ayer el ministro del Interior dijo que iban a conversar conmigo, no sé cuándo, nadie me ha llamado, nadie me ha dicho nada. Yo estoy dispuesto a conversar, pero quiero que me planteen cosas concretas”, afirmó.

Y añadió: "No quiero decir que esto no es un juego, yo no estoy jugando, es un tema serio y yo se lo vengo planteando hace tres meses al gobierno, incluso al presidente".

"Mi voto no va a ser barato"

Durante la entrevista, el senador insistió en que el respaldo a la iniciativa tendrá condiciones.

"Esta cosa va a tener un costo, no es barato, mi voto no va a ser barato, va a costar el doble de lo que le negociaron a los demás. Si es así, si no, no lo van a tener nomás", recalcó.

El parlamentario también sostuvo que ha presentado y seguirá impulsando proyectos vinculados a Magallanes, asegurando que parte de sus demandas apuntan a obtener beneficios concretos para la región.

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