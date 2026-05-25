"Riesgo de casos importados": Minsal emite alerta epidemiológica tras brote de ébola en el Congo y refuerza vigilancia

25 may. 2026 - 12:32 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud (Minsal) emitió una alerta epidemiológica para todo el país tras el brote del virus Bundibugyo, una variante del ébola, que fue detectada a principios de mayo en la República Democrática del Congo, y que posteriormente derivó en casos importados en Uganda.

La medida busca reforzar la vigilancia sanitaria, la prevención y la respuesta ante posibles contagios importados en Chile.

El riesgo del ébola en Chile

La decisión quedó plasmada en un oficio que indica que existe un “riesgo de casos importados”, por lo que entrega una serie de recomendaciones para controlar la situación a nivel nacional.

"El riesgo para la población general se considera bajo, dado que no existen reservorios naturales ni transmisión local del virus en el país. Sin embargo, el riesgo de importación de casos es posible, y el impacto sanitario de un caso confirmado sería alto, debido a la ausencia de vacuna o tratamiento específico, la elevada letalidad y la necesidad de implementar medidas estrictas de control de infecciones", detalla el documento.

"Chile mantiene el estatus de país sin circulación conocida de filovirus. La confirmación de un solo caso importado constituye un evento de salud pública de alta relevancia y requiere activación inmediata de los protocolos de respuesta", agrega.

Las medidas instruidas

Para evitar que el ébola llegue y se expanda en Chile, se instruyó reforzar la vigilancia en hospitales y clínicas, difundir la definición de caso sospechoso y activar protocolos de aislamiento ante pacientes que presenten síntomas compatibles y antecedentes de viaje a zonas afectadas durante los 21 días previos.

También se ordenó fortalecer el monitoreo de viajeros provenientes de República Democrática del Congo y Uganda en puntos de entrada como aeropuertos, puertos y pasos fronterizos.

Recomendaciones del Minsal a viajeros

El oficio recomienda a quienes viajen a zonas con brotes activos evitar el contacto con personas enfermas, fluidos corporales y animales silvestres. Para quienes regresen desde territorios afectados, el ministerio pidió mantener automonitoreo por 21 días y aislarse de inmediato ante la aparición de fiebre, fatiga, dolores musculares o síntomas gastrointestinales.

Además, el Minsal descartó restricciones de ingreso al país. En el documento se afirma que “no se consideran necesarias restricciones de entrada en aeropuertos u otros puntos de entrada para pasajeros que regresen de zonas en riesgo”, aunque sí se reforzará la vigilancia sanitaria y el seguimiento de posibles síntomas entre viajeros provenientes de áreas afectadas por el brote.

Síntomas de ébola

Un caso sospechoso de ébola es cualquier persona con antencedente de viaje a las zonas afectadas por el brote de la enfermedad, o con contacto con un caso confirmado o sospechoso, y que presenta los siguientes síntomas:

Fiebre igual o mayor a 38°C

Cefalea

Fatiga

Mialgias

Odinofagia

Dolor abdominal

Vómitos

Diarrea

Manifestaciones hemorrágicas

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