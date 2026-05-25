Carabinero de civil balea a dos delincuentes tras intento de asalto en plena Alameda:

25 may. 2026 - 13:22 hrs.

¿Qué pasó?

Un funcionario de Carabineros baleó a dos delincuentes durante la tarde de este lunes, luego de ser víctima de un violento intento de asalto en plena Alameda, en la comuna de Santiago Centro.

El hecho ocurrió cerca de las 12:30 horas, a la altura de calle Esperanza y en las cercanías del barrio Meiggs, cuando el uniformado —que se encontraba de civil y acompañado por su familia— fue abordado por un grupo de delincuentes que intentó robarle una pulsera de oro.

Carabinero utilizó su arma de servicio

El teniente coronel Carrasco explicó que el funcionario "fue abordado por cinco individuos", detallando además que "dos de ellos mantenían armas".

"Él hace uso de su armamento particular, efectúa dos disparos e hiere a dos de los antisociales. Tres de ellos huyeron del lugar", señaló.

Según informó Carabineros, uno de los delincuentes baleados fue detenido a cerca de 100 metros del lugar tras ser reducido por funcionarios policiales que realizaban servicios en el sector.

Los dos antisociales heridos fueron trasladados a la ex Posta Central y se encuentran fuera de riesgo vital. El funcionario policial, en tanto, solo presentó lesiones menores en el cuello.

Amplio operativo y cortes de tránsito

Producto del procedimiento, personal policial mantiene un amplio operativo en el sector, mientras equipos especializados revisan cámaras de seguridad y realizan diligencias para dar con el paradero de los otros involucrados.

La Alameda permanece parcialmente cortada hacia el poniente, generando congestión vehicular en el sector de Santiago Centro.

Desde Transporte Informa detallaron que "debido a procedimiento policial ampliado", los vehículos particulares están siendo desviados por Almirante Latorre, mientras que los buses deben circular por Avenida Brasil, Ricardo Cumming y Libertad hacia el norte.