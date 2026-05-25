Detenidos dos colombianos por brutal asesinato y decapitación en Curacaví

25 may. 2026 - 12:21 hrs.

Dos ciudadanos de nacionalidad colombiana fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato de un compatriota, cuyo cadáver fue encontrado maniatado, calcinado y decapitado a mediados de abril en la cuesta Zapata, en Curacaví.

El general Jaime Velasco, de Carabineros, confirmó las capturas y detalló que durante el operativo se incautaron 18 kilos de cocaína y cuatro armas de fuego. La principal hipótesis de la investigación, que sigue abierta, vincula el crimen con el tráfico de drogas, informa Radio Biobío.

La reconstrucción de los hechos

La investigación ha permitido reconstruir la secuencia de eventos que llevaron al macabro hallazgo. Según los antecedentes, el ataque se ejecutó en un departamento donde residía uno de los principales imputados.

La fiscal Carmen Gloria Guevara precisó que la causa de muerte no fue únicamente la decapitación, ya que la víctima presentaba heridas cortopunzantes previas, evidenciando premeditación y ensañamiento según el informe de autopsia.

El traslado y la señal del crimen organizado

Tras el homicidio, el cuerpo fue transportado hacia la cuesta Zapata por cuatro personas, entre ellas los dos ciudadanos colombianos ahora detenidos, quienes mantenían un vínculo de amistad de al menos ocho años.

En el lugar, además del cuerpo calcinado, se encontró la cabeza de la víctima junto a una Biblia. El general Velasco señaló que este elemento “es parte de los análisis que podrían estar relacionados con algún tipo de ritual”. Por su parte, la fiscal Guevara afirmó: “Claramente es una marca delictual de crimen organizado”.

Formalización e implicancias del caso

Los detenidos serán formalizados por homicidio calificado. El fiscal Héctor Barros valoró la rapidez de la investigación, que en poco más de un mes logró resultados que antes podían tardar hasta seis meses.

La fiscal Guevara, quien lidera la indagatoria, indicó que un imputado tiene la calidad de autor director del homicidio, mientras que el segundo, un taxista, es considerado encubridor. Además del homicidio, se les imputarán cargos por tenencia de armas, municiones, precursores de drogas y tráfico de estupefacientes.