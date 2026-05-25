Este martes pare la postulación al subsidio eléctrico: ¿Qué requisitos debo tener para postular?

25 may. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno informó que mañana martes se abrirá la quinta convocatoria para postular al subsidio eléctrico que busca ayudar a los hogares más vulnerables entregando un descuento en sus cuentas de luz.

El plazo para postular a esta iniciativa comienza este martes 26 de mayo y estará vigente hasta el viernes 5 de junio. Los resultados se comunicarán en agosto al correo electrónico registrado al solicitar el beneficio. Los descuentos en las cuentas de luz de quienes se vean beneficiados se comenzarán a ver reflejados desde septiembre, de acuerdo a los tiempos de facturación de cada empresa o cooperativa eléctrica.

¿Cuáles son los requisitos para postular al subsidio eléctrico?

Pueden postular al subsidio eléctrico las personas mayores de 18 años que sean parte del Registro Social de Hogares (RSH) y que cumplan con al menos una de las siguientes condiciones:

Pertenecer a un hogar dentro del 40% de la Calificación Socioeconómica (CSE) del RSH vigente en la segunda quincena de mayo de 2026.

Pertenecer a un hogar con al menos una persona electrodependiente según el Registro de Personas Electrodependientes vigente a marzo de 2026 y contar con RSH, independiente del tramo de CSE, a la segunda quincena de mayo de 2026.

Deben ser clientes residenciales, tanto arrendatarios como propietarios, y encontrarse al día en el pago de las cuentas de electricidad al 22 de junio de 2026.

La postulación al subsidio eléctrico se puede realizar de forma online mediante el portal del Subsidio Eléctrico (clic acá para acceder), donde se deberá hacer clic en el botón “Solicita el Subsidio Eléctrico aquí”.

Una vez dentro, se deberá ingresar la Clave Única y luego completar los datos que se solicitan. Al terminar la postulación, llegará al correo electrónico registrado un resumen con la información ingresada.

El trámite también se podrá realizar a través de los canales presenciales y telefónicos de ChileAtiende o por Ventanilla Única Social.

Hay una deuda de $831 mil millones

Para comprender el contexto de este beneficio, es relevante saber que el subsidio se financia en parte mediante el Cargo FET (Cargo al Fondo de Estabilización de Tarifas). Este es un cargo transitorio de $1,8 por kWh aplicado a todos los retiros de energía del Sistema Eléctrico Nacional, recaudado mensualmente por el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional y transferido al FET.

Adicionalmente, existe una deuda de $831 mil millones generada por el congelamiento tarifario del período 2019-2023, que las distribuidoras comenzarán a cobrar a partir de julio de 2026.

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