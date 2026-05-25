Descubren túnel de 15 metros para robar $40 mil millones en Antofagasta: Banda estaba conformada por 10 chilenos y un argentino

25 may. 2026 - 12:58 hrs.

¿Qué pasó?

"El Sindicato del Silencio", así se denomina a una organización que planeaba un nuevo robo del siglo, el cual contemplaba sacar $40 mil millones desde una empresa de valores en Antofagasta, a través de un túnel que excavaron durante varias semanas.

El desafío no era menor, por lo que necesitaban una anticipada planificación. El primer paso fue hace unos meses, cuando arrendaron un local comercial en el centro de la ciudad, que estaba ubicado cerca de la compañía de valores Loomis. Luego iniciaron la excavación de un túnel, el cual conectaba con la empresa.

Los delincuentes habrían excavado 15 metros de longitud, pero, tras un trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) con la Fiscalía Regional de Antofagasta, fueron sorprendidos y el robo fue frustrado. Once personas fueron detenidas, diez de nacionalidad chilena y una argentina.

El arriendo del local y la excavación

Fue en febrero que arrendaron el local comercial en desuso y otra propiedad. ¿Cuál era la idea? Poder trabajar sin levantar sospechas y tener un lugar donde pasar la noche y estar juntos para organizarse.

Con el tiempo, el plan comenzó a tomar forma bajo tierra. Entre marzo y mayo excavaron el túnel de 15 metros que avanzó lentamente hasta llegar a la empresa de valores. La construcción estaba lejos de ser una obra de aficionados, por lo que contaba con un sistema de ventilación eléctrica para poder respirar mientras trabajaban.

Mientras el trayecto avanzaba, fueron acumulando en habitaciones posteriores del recinto más de tres toneladas de material extraído del subsuelo, todo guardado en sacos.

Logran llegar a la empresa a través de un túnel

"El Sindicato del Silencio" logró llegar hasta la bóveda principal de Loomis, lo que suponía una gran dificultad, considerando que estaba en el centro del edificio por razones de seguridad.

Una vez que el trabajo estuvo hecho, pudieron observar a través de perforaciones las remesas de dinero que permanecían almacenadas.

Los integrantes de la organización creían que todo avanzaba según lo planeado, desconociendo que estaban siendo observados.

La detención de los integrantes de "El Sindicato del Silencio"

Mientras el túnel ya estaba terminado y sus integrantes se preparaban para acceder a la bóveda, la PDI comenzó a realizar seguimientos y vigilancias en distintos puntos de la ciudad. El lugar donde excavaban, la residencial donde dormían, los vehículos y los movimientos de quienes participaban en el plan quedaron bajo observación hasta que, durante la madrugada del 18 de mayo, se concretó el operativo.

La residencial y el local comercial que arrendaban fueron intervenidos, logrando la detención de 11 integrantes de la organización. Seis de ellos se habían encargado de la excavación, dos realizaban labores de vigilancia en el entorno y los otros tres estaban vinculados a un delito paralelo ocurrido en el sector sur de la ciudad, el cual se cometió para distraer el actuar de las autoridades.

Si la Brigada Investigadora de Robos Antofagasta de la PDI y el Ministerio Público no hubiesen actuado a tiempo, se podría estar hablando del mayor robo de dinero ocurrido en Chile, y uno de los más grandes del mundo.

Incautaciones

Durante el operativo también fueron incautados cuatro vehículos (dos furgones y dos camiones 3/4) utilizados para trasladar a los integrantes del grupo entre la residencial, el sitio donde excavaban y otros sectores de Antofagasta. Según se detalló, esos vehículos eran usados para evitar exponer a quienes trabajaban bajo tierra y también para retirar alimentos, herramientas, mascarillas y otros elementos sin dejar rastros visibles.

Entre las especies recuperadas se encontraron el sistema de ventilación instalado al interior del túnel, cuatro inhibidores de señal, cámaras de seguridad conectadas a un sistema de circuito cerrado de televisión, radios portátiles, teléfonos móviles y una central de radiofrecuencia utilizada desde el interior de la excavación para alertar cualquier movimiento extraño.

También había vestimenta para aparentar trabajos de instalación eléctrica, cascos, conos, linternas, gatas hidráulicas de alto tonelaje, un tanque de oxígeno con implementos para oxicorte, un balón de gas, escaleras retráctiles y herramientas como taladros, martillos, brocas, destornilladores y focos.

A través de peritajes fotográficos y planimétricos se estableció la distancia exacta del túnel y su acceso hacia la bóveda. Según se señaló en la entrevista, “si se materializaba este hecho, iba a ser el mayor robo de dinero ocurrido en el país y probablemente uno de los más grandes del mundo”, plan que finalmente no llegó a concretarse tras la detención de todos sus integrantes.