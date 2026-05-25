Exfiscal regional de O'Higgins intentó ingresar cocaína, pasta base y dinero en efectivo a una cárcel

25 may. 2026 - 11:46 hrs.

Roberto Díaz, exfiscal regional de O’Higgins, fue detenido en su rol de abogado privado mientras intentaba ingresar droga al Complejo Penitenciario de Alto Hospicio, en la región de Tarapacá.

En su poder se encontraron envoltorios con clorhidrato de cocaína y pasta base, además de dinero en efectivo. El expersecutor pasará a control de detención este lunes.

La cronología de los hechos

Personal de guardia del recinto penitenciario detectó que el expersecutor tenía un bulto al interior de su chaqueta. Siguiendo los protocolos, se realizó el procedimiento de revisión, en el cual se descubrieron 48 envoltorios de nylon transparentes y 10 envoltorios con una sustancia blanca, además de $103 mil en efectivo.

De forma voluntaria, Díaz entregó posteriormente una botella de alcohol, un teléfono celular y un envoltorio de cartón con una sustancia de color blanco.

Confirmación de la droga y consecuencias judiciales

Según información de T13, análisis posteriores establecieron que la droga correspondía a clorhidrato de cocaína y pasta base. Se determinó que el exfiscal Díaz pasará a control de detención durante la jornada de este lunes.