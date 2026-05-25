Investigan homicidio en Renca: Hombre muere baleado en la ribera del río Mapocho

25 may. 2026 - 06:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre en situación de calle fue asesinado la noche del domingo en la ribera del río Mapocho, en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

La víctima recibió un disparo mortal en una de sus piernas mientras se encontraba en el ruco que habitaba, en un ataque ocurrido cerca de las 23:00 horas. Pese a la asistencia inicial, falleció en el mismo lugar.

El hallazgo

El hecho se descubrió cuando personas del mismo sector alertaron a Carabineros sobre un hombre herido. Cuando el personal policial llegó, la víctima aún estaba viva, por lo que se pidió apoyo al SAMU, que constató su muerte.

“Cerca de las 23:00 horas recibimos un comunicado de parte de Carabineros que da cuenta de una persona fallecida en el río Mapocho”, señaló el fiscal ECOH, Christian Toledo

"Personas que también están en situación de calle habrían dado cuenta de esta situación a Carabineros de que esta persona estaba lesionada. Cuando llega personal policial la persona todavía estaba con vida", precisó.

Investigación de homicidio

Las primeras indagatorias apuntan a que el hombre llevaba un tiempo viviendo en el sector y que habría mantenido problemas previos.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y de la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyos equipos realizaron peritajes durante la madrugada para esclarecer la dinámica del ataque.

En el lugar se recogieron evidencias balísticas, entre ellas “una vaina y un proyectil”, agregó el fiscal.

El subsomisario Joaquín Valencia, de la Brigada de Homicidio Centro Norte, expuso que "se está trabajando, se está empadronando a testigos y viendo la posibilidad de levantar cámara en el lugar. Sin embargo, no mantenemos mayor antecedentes de lo que habría ocurrido hasta el momento".