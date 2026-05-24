Hallan cuerpo en "avanzado estado de descomposición" en las laderas del cerro Dragón de Iquique

24 may. 2026 - 20:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo investigativo se desplegó durante este domingo en las laderas del cerro Dragón, en la ciudad de Iquique, luego del hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector.

Hallan cuerpo en laderas de cerro Dragón

Hasta el lugar concurrieron equipos del Servicio Médico Legal (SML) y de Carabineros de Chile, en el marco de diligencias instruidas por la Fiscalía de Tarapacá.

Las investigaciones están enfocadas en establecer tanto la identidad de la persona fallecida como la causa de muerte.

Autopsia y pericias para identificar a la víctima

De acuerdo con las primeras pericias realizadas por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, el cuerpo no presentaría lesiones externas visibles.



Frente a ello, el Ministerio Público ordenó el traslado de los restos hasta dependencias del Servicio Médico Legal (SML) para efectuar la autopsia correspondiente y confirmar las causas del fallecimiento.



Mientras tanto, las diligencias continúan con el objetivo de esclarecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte.

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