Hallan cuerpo en "avanzado estado de descomposición" en las laderas del cerro Dragón de Iquique
- Por Nicolás Díaz | Aton
¿Qué pasó?
Un operativo investigativo se desplegó durante este domingo en las laderas del cerro Dragón, en la ciudad de Iquique, luego del hallazgo de un cuerpo sin vida en el sector.
Hallan cuerpo en laderas de cerro Dragón
Hasta el lugar concurrieron equipos del Servicio Médico Legal (SML) y de Carabineros de Chile, en el marco de diligencias instruidas por la Fiscalía de Tarapacá.
Las investigaciones están enfocadas en establecer tanto la identidad de la persona fallecida como la causa de muerte. Ir a la siguiente nota
Autopsia y pericias para identificar a la víctima
De acuerdo con las primeras pericias realizadas por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros, el cuerpo no presentaría lesiones externas visibles.
Frente a ello, el Ministerio Público ordenó el traslado de los restos hasta dependencias del Servicio Médico Legal (SML) para efectuar la autopsia correspondiente y confirmar las causas del fallecimiento.
Mientras tanto, las diligencias continúan con el objetivo de esclarecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte.
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