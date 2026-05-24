Crimen en Coronel: Este domingo realiza funeral de adulta mayor asesinada en violento robo

24 may. 2026 - 13:06 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo familiares, vecinos y cercanos despiden a Isabel Contreras Aguilera, mujer de 65 años que murió tras un violento robo ocurrido durante la noche del viernes en Coronel, región del Biobío.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, cuatro sujetos entraron al terreno mientras un quinto los esperaba en un vehículo. En el lugar, atacaron primero al esposo de Isabel Contreras, quien resultó con heridas en la cabeza, aunque fuera de riesgo vital.

Posteriormente, los antisociales ingresaron hasta la vivienda ubicada al interior del predio, donde atacaron a la mujer y sustrajeron dinero en efectivo y diversas especies, cuyo avalúo aún permanece en investigación.

La Fiscalía y la Policía de Investigaciones indagan el caso como un robo con homicidio. Según la información entregada por José Ortiz, fiscal de Coronel, fueron “sujetos vestidos de negro, encapuchados y premunidos de armas blancas”

Durante esta jornada se realiza el funeral de Isabel Contreras, instancia marcada por el dolor y la indignación de familiares y vecinos, quienes han exigido justicia por el crimen.

Desde la PDI señalaron que la investigación continúa en desarrollo y entre las diligencias claves figura la revisión de la única cámara ubicada en las cercanías del lugar del ataque.

Preocupación por la seguridad en Coronel

El crimen ha reabierto, además, el debate sobre seguridad en Coronel, donde autoridades y vecinos han solicitado reforzar medidas preventivas y una mayor coordinación para enfrentar delitos violentos.

En ese contexto, el alcalde subrogante de Coronel, Javier Valencia, reiteró el llamado a implementar nuevas medidas de seguridad y un plan acorde a la realidad local.

“Por eso es que hacemos nuevamente el llamado urgente a un plan de seguridad pública nacional que esté acotado a la realidad de cada región y, por supuesto, de cada comuna, para poder atender esa verdadera urgencia, esa verdadera necesidad que tenemos los chilenos, que tenemos los coronelinos”, finalizó.