Fiscalía investiga homicidio de hombre abandonado muerto en Hospital Padre Hurtado

24 may. 2026 - 08:32 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche del sábado 23 de mayo, cerca de las 23:00, se activó una alerta al interior del Hospital Padre Hurtado, luego de que dos individuos llegaran trasladando a un hombre con múltiples impactos balísticos.

Personal médico intentó constatar signos vitales de la víctima; sin embargo, la Fiscalía informó que el hombre “falleció antes de llegar al centro médico”. Tras dejarlo en el recinto asistencial, los sujetos huyeron rápidamente del lugar sin entregar antecedentes sobre lo ocurrido.

La víctima corresponde a un hombre chileno de 31 años que, al momento de ser ingresado, vestía ropa alusiva a Universidad de Chile. Posteriormente, fue identificado como barrista del club, hecho que coincide con la conmemoración del aniversario del equipo este domingo.

De acuerdo con los primeros antecedentes entregados por familiares, el hombre habría salido desde su domicilio con dirección a un recinto deportivo, momento en que habría sido interceptado por otro sujeto, quien sin mediar palabra le disparó en reiteradas ocasiones.

Se desconoce el paradero de sus acompañantes

Aunque algunas personas lo auxiliaron y lo trasladaron hasta el centro asistencial, hasta ahora no han entregado antecedentes que permitan esclarecer la dinámica de los hechos ni identificar a los responsables.

Debido a que Carabineros no ha logrado encontrar evidencia balística, aún no existe certeza respecto al lugar exacto donde se registró el ataque.

Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo del OS9 y Labocar de Carabineros, en conjunto con la Fiscalía ECOH, equipos que trabajan para establecer la dinámica del homicidio y dar con los responsables.