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Juramento a la bandera: Sigue en vivo la solemne ceremonia del Ejército

09 jul. 2026 - 10:53 hrs.

Sigue totalmente en vivo la transmisión de Meganoticias sobre la solemne ceremonia de Juramento a la bandera que realiza el Ejército de Chile desde el centro de Santiago.

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