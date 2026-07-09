Juramento a la bandera: Sigue en vivo la solemne ceremonia del Ejército
09 jul. 2026 - 10:53 hrs.
Sigue totalmente en vivo la transmisión de Meganoticias sobre la solemne ceremonia de Juramento a la bandera que realiza el Ejército de Chile desde el centro de Santiago.
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