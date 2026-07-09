Bonos para estudiantes que se pagan en julio: Revisa cuáles están vigentes y sus requisitos

09 jul. 2026 - 09:00 hrs.

Las familias con estudiantes pueden acceder durante julio a distintos beneficios estatales, ya sea mediante pagos mensuales, aportes únicos o programas de apoyo para la continuidad de los estudios.

Cada ayuda tiene requisitos propios, que consideran factores como el nivel educacional, la situación socioeconómica del hogar o la asistencia a clases. A continuación, revisa cuáles son los principales beneficios dirigidos a estudiantes durante julio de 2026.

Bono por Deber Asistencia Escolar

Este beneficio entrega $10.000 mensuales por cada estudiante que cumpla con una asistencia escolar igual o superior al 85%.

Está dirigido a familias que participan en el Subsistema Seguridades y Oportunidades y que tengan estudiantes de entre 6 y 18 años matriculados en establecimientos reconocidos por el Estado.

El bono no requiere postulación y se paga automáticamente mediante depósito bancario o para retiro en BancoEstado o Caja Los Héroes.

Aunque este beneficio se paga habitualmente en septiembre, sigue siendo uno de los principales aportes dirigidos a estudiantes y no requiere de postulación.

En 2026 entrega:

$85.057 para quienes se ubiquen dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

para quienes se ubiquen dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción. $51.036 para quienes pertenezcan al segundo 15%.

Pueden recibirlo estudiantes menores de 24 años que cursen entre quinto básico y cuarto medio, pertenezcan al 30% más vulnerable del Registro Social de Hogares y estudien en establecimientos reconocidos por el Ministerio de Educación.

Bono Graduación de Enseñanza Media

Este beneficio está dirigido a personas de 24 años o más que obtengan su licencia de enseñanza media mientras forman parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

El aporte corresponde a un pago único de $73.048 (monto reajustable) y se entrega automáticamente a quienes cumplen los requisitos, sin necesidad de postular.

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