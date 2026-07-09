Así fue el momento en que chofer logró salir tras quedar atrapado con su camión en una curva en Cerrillos

09 jul. 2026 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

Un particular hecho se registró en las cercanías de un concurrido centro comercial en la comuna de Cerrillos, donde un camión que transportaba furgones quedó completamente atrapado al intentar pasar por una curva pronunciada.

La situación movilizó de inmediato a personal de Carabineros, quienes debieron interrumpir el tránsito para coordinar las complejas maniobras de liberación.

Más allá del caos vehicular, lo que verdaderamente llamó la atención de los testigos y de los equipos que cubrían el episodio fue la asombrosa templanza del conductor trasandino.

Logró salir tras varios minutos maniobrando

El principal obstáculo que impidió el libre viraje de la máquina fueron las contundentes barreras de hormigón conocidas como New Jersey.

A pesar del riesgo de dañar el mobiliario público o la estructura del propio acoplado, la maniobra al volante del chofer evitó una tragedia mayor.

Tras varios minutos de tensión, avances y retrocesos milimétricos guiados por Carabineros, el conductor demostró gran habilidad técnica para zafar, sacando aplausos en el estudio del "Mucho Gusto".

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