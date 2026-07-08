Por lluvias y posibles derrumbes: Estas son las 10 comunas de la RM en donde se declaró Alerta Temprana Preventiva
- Por Ariel Araya
¿Qué pasó?
A raíz de un evento meteorológico marcado por lluvias, que podría dejar aluviones y derrumbes, Senapred declaró este miércoles Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana.
La medida surge a partir de lo informado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), que pronosticó "precipitaciones normales a moderadas en cordillera" entre el jueves 9 y viernes 10 de julio.
¿Qué comunas de la RM incluye la medida?
De acuerdo al organismo, la alerta va dirigida a las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.Ir a la siguiente nota
¿Cuánto lloverá en la región?
Jueves 9 de julio
- Precordillera: 10-15 milímetros (mm)
- Cordillera: 30-40 mm / vientos de 25-40 con rachas de 50 km/h
Viernes 10 de julio
- Cordillera de la costa (Melipilla-Curacaví): 2-5 mm
- Valle (Santiago Sur): 2-5 mm
- Precordillera: 10-15 mm
- Cordillera: 25-35 mm / vientos de 25-40 con rachas de 50 km/h
Posibilidad de aluviones y derrumbes
Por otra parte, Sernageomin indicó que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es alta en cordillera, moderada en precordillera y baja en cordillera de la costa y valle.
Producto de todo lo anterior, desde Senapred se declaró Alerta Temprana Preventiva para las 10 comunas de la Región Metropolitana, "vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten".
La medida "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza (...) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".
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