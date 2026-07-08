La historia de la hermana de Pedro Carcuro que volvió a conmover al periodista: "No quiero hablar de eso"

08 jul. 2026 - 19:35 hrs.

Un momento de profunda emoción protagonizó Pedro Carcuro durante su participación en CNN Íntimo. Mientras repasaba algunos de los episodios más difíciles de su vida, el histórico periodista deportivo terminó con la voz quebrada al recordar a su hermana Carmen, quien fue detenida durante la dictadura militar.

Aunque evitó profundizar en lo ocurrido, el comunicador reconoció que ese episodio sigue siendo una de las heridas más dolorosas de su historia personal y explicó que aún le cuesta hablar públicamente del tema.

El recuerdo que aún emociona a Pedro Carcuro

Consultado por Matilde Burgos sobre cómo vivió aquellos años mientras trabajaba en TVN, Carcuro admitió que los recuerdos siguen apareciendo con fuerza.

"Ha sido difícil. Uno va acumulando dolor, reflexiones. Son cosas que se me aparecen de pronto en la mente, por ejemplo, cuando tú me planteas este tema, y se me asoman estas historias que me generan una cosa interna muy terrible. Me siento mal, qué quieres que te diga", dijo entre lagrimas.

En ese contexto, recordó que una de las situaciones más complejas ocurrió cuando su hermana fue detenida.

"Tuve dificultades fundamentalmente cuando detienen a una hermana mía. Me obligaron a salir de Radio Chilena", recordó.

"No quiero hablar de eso"

Al preguntarle directamente qué había ocurrido con Carmen, el periodista prefirió no entregar mayores detalles. "Bueno, no me gustaría referirme… no, no quiero hablar de eso", respondió visiblemente afectado.

Tras una breve pausa, confirmó únicamente que su hermana logró sobrevivir a ese difícil período.

El homenaje de Pedro Lemebel y el destino de Carmen

Durante la conversación, Matilde Burgos recordó un episodio que marcó a los televidentes años atrás: el homenaje que Pedro Lemebel le dedicó a Carmen Carcuro al despedirse del programa De pé a pá, donde destacó la fortaleza de la mujer tras haber sido torturada durante la dictadura.

Con evidente emoción, Pedro Carcuro explicó que, después de esos hechos, su hermana vivió durante un tiempo en España antes de regresar a Chile.

"Estuvo viviendo unos años en España, y después volvió y falleció acá en Chile", cerró.