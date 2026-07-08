"No puedo superarlo": La dolorosa confesión de Helhue Sukni en la que explica por qué está "bajoneada"

08 jul. 2026 - 12:10 hrs.

Helhue Sukni resumió el difícil momento emocional que enfrenta tras un cambio que transformó por completo su vida cotidiana. La abogada reveló durante el estreno de su nuevo podcast, Hola amigos con la Tía Helhue, que la partida de sus tres hijas del hogar la dejó enfrentando una soledad que todavía no logra asimilar.

Según contó, el proceso ocurrió en muy poco tiempo. Dos de sus hijas contrajeron matrimonio y la menor decidió independizarse para comenzar una vida junto a su pareja, dejando la casa familiar vacía por primera vez en muchos años.

“Se me fueron las tres niñitas. Dos se casaron y mi bomboncita se fue a vivir con el pololo. Esa soledad que inunda esta casa es lo que a mí me tiene súper bajoneada. No puedo superarlo, aunque tenga la casa llena de amistades”, confesó.

La influencer explicó que, aunque se siente feliz de ver a sus hijas iniciar una nueva etapa, el cambio fue demasiado brusco y le ha costado adaptarse a esta realidad.

“Ha sido fuerte porque fue muy rápido… yo les enseñé todo, las crié solita”, relató.

Helhue Sukni habló de su complejo presente

En el podcast, aprovechó de sincerarse sobre el complejo momento que atraviesa y reconoció que este año ha estado marcado por distintos problemas.

“Efectivamente no me siento muy bien porque este año ha sido macabro, lo he pasado re mal. Me ha pasado una cosa u otra (…) Estoy cansada, estoy como un poco aproblemada. Se me junta todo, pero hay que ponerle el pecho a las balas nomás”, comentó.

Además del síndrome del nido vacío que dice estar enfrentando, recordó que durante los últimos meses también vivió el violento robo que afectó la casa de sus padres, el distanciamiento que experimentó con sus hijas y las críticas que recibió por su rol como madre.

A pesar de todo, aseguró que el lanzamiento de su nuevo proyecto la mantiene motivada. En el podcast pretende compartir experiencias personales, conversar sobre temas de actualidad y generar un espacio cercano con quienes la siguen desde hace años.

Antes de cerrar el episodio, Helhue también dedicó unas palabras de agradecimiento al público que la ha acompañado a lo largo de su carrera y destacó el cariño que recibe constantemente.

“La gente me quiere harto, porque soy como soy”, afirmó.