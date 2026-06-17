"No es como la gente se imagina": Exasesora de hogar de Helhue se pronunca tras polémica por la casa de la abogada

17 jun. 2026 - 05:27 hrs.

Las críticas que recibió Helhue Sukni por la decoración de su casa terminaron provocando una inesperada defensa pública. Mientras en redes sociales se multiplicaban los comentarios sobre la gran cantidad de adornos que mantiene en su hogar, una mujer que trabajó junto a ella decidió intervenir y entregar su propia experiencia.

La controversia surgió luego de que la abogada manifestara su molestia por los cuestionamientos que ha recibido cada vez que muestra rincones de su vivienda. Entre los mensajes que más le incomodaron estuvieron aquellos que vinculaban la presencia de numerosos objetos decorativos con la salida de asesoras del hogar de su casa.

"Yo he vivido con usted"

Fue entonces cuando apareció el mensaje de Macarena, una exasesora del hogar de Sukni que trabajó en su vivienda y que fue mencionada en distintas ocasiones por la propia abogada en redes sociales.

"Yo he vivido con usted y puedo decir que es una gran jefa y una gran persona. No todas las jefas se preocupan por la persona, solo por el trabajo, y usted se preocupa de la persona", escribió.

La mujer también aseguró que la abogada valora el trabajo realizado por quienes la acompañan y destacó que reconoce cuando las cosas se hacen bien, así como también cuando comete errores.

Respecto a uno de los principales puntos de la discusión, descartó que los adornos representaran una dificultad especial para desarrollar las tareas domésticas. "Cuando uno entra a trabajar, sabe perfecto que los adornos se limpian y es uno quien ve cómo organiza los días para limpiar", comentó.

Además, sostuvo que la realidad del trabajo en la casa de Sukni es distinta a la que algunos usuarios han descrito en redes sociales. "No es todo el día limpiar y limpiar porque usted es consciente; no es como la gente se imagina, que uno está todo el día con el paño y el plumero en la mano", afirmó.

La respuesta de Helhue Sukni

El comentario recibió una respuesta inmediata de la abogada, quien agradeció públicamente el respaldo recibido.

"Gracias, Maca. La gente habla sin saber. Me hierve la sangre que digan que trato mal a la gente", señaló.

Más tarde, en conversación con Hay que decirlo, Sukni explicó que decidió dejar de mostrar su casa en redes sociales debido a los constantes cuestionamientos sobre su decoración.

"Estoy chata de los comentarios de la gente. No muestro más mi casa. Dicen que tiene tantos cachureos; no son cachureos, son adornos que traigo de un montón de países, algunos que tengo guardados hace 30 años", expresó.

La abogada también abordó los comentarios relacionados con las trabajadoras que han pasado por su hogar y aseguró que las salidas se produjeron por situaciones ajenas a conflictos con ella.

"Nunca he tratado mal a una persona, a ningún ser humano. Estoy súper choreada con la gente", sostuvo.

Finalmente, cuestionó a quienes la critican de manera permanente en redes sociales. "La gente de este país es súper envidiosa... Para qué me siguen, para qué comentan. Son ociosos, son amargados, no tienen vida, porque yo jamás perdería el tiempo en eso... Jamás vería a alguien que no me gusta. Me da lo mismo perder seguidores, con Instagram no gano nada, no me pagan como otras personas", cerró.

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