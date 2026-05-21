Helhue Sukni tras ser operada de urgencia: "Este año ha sido lejos el peor de mi vida"

21 may. 2026 - 16:21 hrs.

A través de su cuenta de Instagram, la abogada Helhue Sukni dio a conocer su actual estado de salud e hizo una reflexión sobre lo acontecido que ha sido su año.

Según explicó en un video publicado recientemente, debió ser operada de urgencia debido a una complicación médica. “Me salió una pelota de pus y se me estaba yendo al interior”, relató en su estilo.

La afección fue detectada a tiempo, lo que permitió una rápida y adecuada reacción del equipo médico en un procedimiento que pudo haberse complicado.

La mala racha de Sukni

Durante su hospitalización, la abogada reflexionó sobre los distintos episodios complejos que ha vivido este año. “Tengo que tirar para arriba, no me queda otra, hay gente que está mucho peor que uno”, expresó.

Entre las situaciones que mencionó, relató el término de una relación amorosa que calificó como complicada. Además, señaló que su hija menor decidió irse de la casa y que también enfrentó problemas con distintas asesoras del hogar.

Otro de los momentos difíciles que recordó fue el asalto a mano armada que afectó a sus padres. A ello se suma la situación judicial que involucra a su hermano, quien fue detenido y formalizado por su presunta participación en una organización criminal dedicada al robo y exportación ilegal de cobre.

“Y creo que me han faltado cosas malas que me han pasado este año”, concluyó la abogada, haciendo referencia a la seguidilla de problemas que ha debido enfrentar.