Sigue la conmemoración del día de las Glorias Navales: Presidente Kast presencia desfile en Valparaíso

21 may. 2026 - 11:21 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves 21 de mayo se realiza el tradicional homenaje a las Glorias Navales, evento que conmemora los combates navales de Iquique y Punta Gruesa.

El evento, que se desarrolla en la plaza Sotomayor de Valparaíso, cuenta con la presencia del Presidente José Antonio Kast y las más altas autoridades del país.

Según comunicó la Armada, en el evento se rinde "homenaje a la figura del Comandante Arturo Prat Chacón y su dotación, resaltando los valores de heroísmo, cumplimiento del deber y unidad nacional, vinculándolos con el rol actual de la Armada en la protección de la soberanía y el desarrollo sostenible del país".

Desde la institución castrense, además, se reportó que "hoy se cumplen 147 años de los Combates Navales de Iquique y Punta Gruesa. En 2026, la conmemoración se enmarca en un Chile que busca fortalecer su identidad marítima y proyectar su liderazgo en el Pacífico Sur".

Para finalizar, se expuso que "la actividad no solo es un acto de memoria histórica, sino un punto de encuentro ciudadano en el espacio público. Asimismo, este año se cumplen 140 años de la inauguración del Monumento a la Marina Nacional, ceremonia que fue realizada un 21 de mayo y en donde la ciudad celebró durante tres días con los balcones de los edificios y casas adornados con banderas, flores y emblemas".