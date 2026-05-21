Atropello intencional en Valparaíso: Conductor sube con su auto a la vereda y deja al menos a tres personas lesionadas

21 may. 2026 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este jueves, se registró un atropello intencional a las afueras de un club nocturno en Valparaíso, dejando al menos a tres personas lesionadas. El hecho ocurrió en Avenida Errázuriz, en las cercanías de la Estación Puerto y Plaza Sotomayor.

De acuerdo con registros captados por testigos, una camioneta de color blanco arremetió contra varias personas que se encontraban en el lugar por razones que aún son materia de investigación. En las imágenes se observa cómo el conductor, incluso, subió el vehículo a la vereda, atravesando el bandejón del sector antes de impactar a quienes estaban en las inmediaciones.

Tras atropellar al menos a tres personas, el conductor abandonó rápidamente el lugar y se dio a la fuga.

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Aún no hay denuncias

Hasta el momento, Carabineros no ha recibido denuncias formales por parte de las presuntas víctimas, situación que ha dificultado el esclarecer las circunstancias del hecho.

Debido a ello, es que la periodista de Meganoticias, Daniela Valdés, tras conversar con la autoridad policial, dijo que una de las hipótesis que se maneja es que el incidente podría estar relacionado con una discusión previa o un eventual enfrentamiento entre bandas rivales, aunque aquello aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Asimismo, tampoco existen antecedentes respecto del traslado de las personas afectadas a un centro asistencial para la constatación de lesiones, por lo que el estado de salud de los involucrados continúa siendo desconocido.