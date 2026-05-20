PDI y Fiscalía entregan nuevos detalles sobre balacera que dejó a niña herida en colegio de La Granja

20 may. 2026 - 22:00 hrs.

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Sur entregaron nuevos antecedentes sobre la balacera ocurrida este miércoles en las afueras de un colegio en la comuna de La Granja, que terminó con una niña de 10 años lesionada a bala.

Según detallaron las autoridades, la menor habría recibido un disparo accidental en medio de un conflicto originado tras una discusión entre alumnas del establecimiento.

El conflicto entre apoderados

De acuerdo con la información entregada por la PDI, el hecho comenzó cerca de las 13:00 horas, cuando dos alumnas de quinto y octavo básico sostuvieron una discusión al interior del recinto educacional.

Producto de esta situación, funcionarios del colegio contactaron a los apoderados de las estudiantes involucradas, quienes posteriormente mantuvieron una reunión.

Sin embargo, tras el encuentro, el conflicto escaló y se produjo una pelea entre adultos en las afueras del establecimiento.

Mujer descendió de vehículo y realizó disparo

El comisario Manuel Urrutia, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI explicó que, en medio del altercado, apareció un vehículo blanco desde el cual descendió una mujer.

“Posterior a ello se enfrentan a las afueras del colegio, discuten, y en esa circunstancia aparece un tercero, un vehículo blanco, del cual desciende una mujer, la cual efectúa al menos un disparo”, indicó.

Fiscalía confirmó que menor no participaba del conflicto

El fiscal Luis Morales señaló que la víctima “no tenía participación en los hechos previos”.

“El día de hoy, alrededor de las 13 horas, en circunstancias que los estudiantes estaban saliendo del establecimiento educacional, se producen altercados entre distintos apoderados, a raíz de lo cual una tercera persona, aparentemente de sexo femenino, con su rostro cubierto, percuta un disparo”, detalló.

La menor recibió un impacto balístico en la zona del tobillo y fue trasladada a un centro asistencial. Desde Fiscalía confirmaron que la estudiante resultó con lesiones leves y permanece estable.

“Fue trasladada a un centro asistencial, donde se diagnosticaron lesiones clínicamente leves, y se encuentra fuera de riesgo vital y estable”, indicó el persecutor.

PDI busca intensamente a autora del disparo

La Brigada de Homicidios Sur de la PDI quedó a cargo de las diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido e identificar a la mujer que efectuó el disparo.

Hasta ahora no hay personas detenidas y la autora del ataque continúa siendo intensamente buscada por la policía.