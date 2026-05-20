Compraron 100 hamburguesas para ir al Mundial: la insólita apuesta de un grupo de amigos que se hizo viral

20 may. 2026 - 22:35 hrs.

Un grupo de fanáticos argentinos se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar una llamativa escena en una cadena de comida rápida, todo con el objetivo de aumentar sus posibilidades de ganar un viaje al Mundial 2026.

Los jóvenes llegaron hasta un local de y realizaron una millonaria compra que sorprendió tanto a trabajadores como a clientes.

Gastaron alrededor de 800 mil pesos chilenos

Según se viralizó en redes sociales, el grupo compró 100 hamburguesas “Mega Cuarto”, desembolsando un total de 1.250.000 pesos argentinos, equivalentes a más de 800 mil pesos chilenos.

La compra tenía un objetivo claro: acumular la mayor cantidad posible de puntos para participar en el sorteo de viajes al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

La promoción impulsada por la cadena de comida rápida entrega puntos por cada compra realizada, los que posteriormente se transforman en oportunidades para ganar uno de los 23 viajes que están siendo sorteados para asistir a la próxima Copa del Mundo.

En los registros compartidos en redes sociales se observa la sorpresa de la cajera al escuchar el enorme pedido realizado por los jóvenes.

Trabajadores llenaron bandejas con hamburguesas

Debido a la cantidad de productos solicitados, los trabajadores del local debieron organizar decenas de hamburguesas en grandes bandejas para completar el pedido.

Las imágenes rápidamente se viralizaron y generaron cientos de comentarios por la extrema estrategia utilizada por los hinchas para intentar viajar al Mundial.

Finalmente, el grupo de amigos decidió regalar gran parte de las hamburguesas a personas que caminaban por el centro comercial donde realizaron la compra.

El gesto también fue ampliamente comentado en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron tanto la locura futbolera como la decisión de compartir la comida con desconocidos.