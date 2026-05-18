El camarín estalló: así celebraron en un equipo de segunda de Portugal la primera convocatoria mundialista de su historia

18 may. 2026 - 18:09 hrs.

Stopira, jugador del Torreense de la Segunda División de Portugal, se convirtió en el primer futbolista en la historia de ese club en ser convocado a un Mundial con la selección de Cabo Verde.

Todo el plantel se reunió para vivir el anuncio, en un momento descrito como de "Familia".

Stopira, jugador del Torreense de segunda división de Portugal se convertía hoy en el primer jugador en la historia de ese club en ser convocado a un Mundial, con Cabo Verde.



Todo el plantel se reunió para vivir el anuncio. Vean y escuchen. Familia💙 pic.twitter.com/oCM4j4gvMe — Juez Central (@Juezcentral) May 18, 2026

Por qué importa: un doble hito

Este no es solo un logro personal, sino un hito histórico tanto para el modesto club portugués como para la nación de Cabo Verde, que se prepara para su debut en un Mundial en 2026.

La convocatoria demuestra que incluso equipos de ligas secundarias pueden ser cuna de talento mundialista.

El contexto: un regreso inesperado

El camino de Ianique "Stopira" Tavares a este Mundial es particular. El veterano defensa se había retirado de la selección en junio de 2024, pero fue convencido de regresar en septiembre de 2025 por el seleccionador Bubista para solucionar problemas defensivos en el equipo.

El caso de Stopira ilumina un patrón recurrente en selecciones africanas: recurrir a veteranos de ligas secundarias europeas para momentos clave, como también han hecho Ghana o Mali.

Así es como Cabo Verde, un país de solo 500.000 habitantes, ha logrado un crecimiento notable en el ranking FIFA y depende de su diáspora en clubes modestos para alcanzar hitos históricos.

El éxito de las naciones pequeñas en el fútbol mundial a menudo se construye rescatando el talento de su diáspora en ligas secundarias.

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