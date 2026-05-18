Pasaporte Patrimonial: Así podrás obtenerlo

18 may. 2026 - 19:00 hrs.

El Pasaporte Patrimonial constituye un símbolo de invitación a recorrer las regiones, ciudades y pueblos del territorio chileno, con el fin de encontrarse con espacios, monumentos e historias que conforman la identidad del gentilicio.

Esta herramienta, adscrita para usarse desde las festividades alusivas al Día del Patrimonio, honra la riqueza cultura del país y está diseñada para atesorar cada una de las visitas orientadas a este propósito.

Según el sitio web oficial del Día del Patrimonio, el pasaporte podrá usarse desde el día sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Así podrás obtener el Pasaporte Patrimonial

Para obtener el Pasaporte Patrimonial es necesario acudir el martes 26 de mayo a alguno de los más de 30 puntos de entrega que se ubicarán a lo largo del país.

Los retiros se podrán hacer en museos nacionales, regionales y especializados, bibliotecas regionales, Archivos Nacionales y Regionales, Direcciones Regionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y otros espacios definidos por cada región.

Para tener acceso a la lista oficial de puntos de distribución se puede acceder al siguiente enlace, en el que se encuentran las locaciones habilitadas por región.

¿Cómo funciona el Pasaporte Patrimonial?

Esta figura está diseñada para ser usada durante todo el año, cada vez que se visite un lugar. En el caso de que las organizaciones cuenten con un timbre oficial lo aplicarán en el pasaporte como una especie de sello conmemorativo de la visita.

En el caso de que no haya sello oficial, las organizaciones usarán firmas, pegatinas o cualquier otro distintivo que ayude a dejar constancia del paso de la persona por el lugar.

Asimismo, puede servir como una especie de diario donde se puedan escribir las experiencias del recorrido y se pueda dejar registro de las anotaciones personales que considere cada beneficiario.

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