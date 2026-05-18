¿Habrá fin de semana largo? Así funcionará el comercio durante el feriado del 21 de mayo

18 may. 2026 - 19:40 hrs.

El próximo jueves 21 de mayo se conmemorará el Día de las Glorias Navales, uno de los feriados establecidos en el calendario nacional y que permitirá una jornada de descanso para miles de personas en el país.

Sin embargo, a diferencia de otras fechas festivas, este feriado no tendrá carácter de irrenunciable, por lo que gran parte del comercio podrá funcionar con normalidad.

Esto significa que supermercados, centros comerciales, tiendas del retail, restaurantes y distintos servicios podrán abrir sus puertas según los horarios definidos por cada empresa.

En consecuencia, trabajadores de esos rubros podrían desempeñar funciones de manera habitual, salvo que existan acuerdos internos, beneficios especiales o disposiciones particulares de los empleadores.

Algunas instituciones podrían dar “día sándwich”

Debido a que el feriado caerá jueves, algunos establecimientos educacionales y organizaciones podrían optar por otorgar libre también el viernes 22 de mayo, generando así un fin de semana largo.

De todas maneras, esta modalidad conocida como “día sándwich” no es obligatoria y dependerá exclusivamente de cada institución o empresa.

Los feriados irrenunciables que quedan en 2026

Tras el 21 de mayo, el calendario 2026 tendrá solamente tres feriados irrenunciables restantes en Chile.

Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional

Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Todo sobre Dato útil