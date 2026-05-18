Cupón de gas licuado de $27 mil: Revisa dónde se podrá usar el beneficio

18 may. 2026 - 15:00 hrs.

El proceso para acceder al cupón de gas licuado de $27 mil ya comenzó y uno de los aspectos informados por las autoridades apunta directamente a los lugares donde podrá utilizarse el beneficio.

Para acceder al beneficio, las personas deberán activarlo previamente ingresando a www.cupondegas.gob.cl con su ClaveÚnica. El sistema verificará automáticamente si cumplen con los requisitos establecidos y posteriormente habilitará el descuento para la compra de gas licuado.

¿Dónde se puede utilizar el cupón?

Según se informó, el cupón podrá utilizarse en distribuidores autorizados adheridos al beneficio. Por lo mismo, las personas deberán consultar previamente con su distribuidor más cercano si este participa del programa antes de realizar la compra del cilindro de gas.

¿Cómo utilizar el cupón?

El sistema contempla una modalidad digital mediante la App RutPay y la App BancoEstado. A través de esas plataformas, las personas podrán acceder al subsidio sin necesidad de imprimirlo y utilizarlo directamente al momento de concretar la compra.

En el caso de la modalidad digital, el sistema mostrará en el celular la información relacionada con la operación realizada, incluyendo la fecha, el monto utilizado y el nombre del distribuidor donde se efectuó la compra del gas licuado.

El beneficio también podrá utilizarse de forma presencial mediante CajaVecina. En esos puntos, las personas podrán solicitar la impresión del cupón físico para posteriormente presentarlo en cualquiera de los distribuidores autorizados adheridos al programa.

De acuerdo con la información entregada, el vale físico tendrá una vigencia de tres días desde el momento en que sea impreso por el CajaVecinero. Además, las autoridades recordaron que quienes utilicen el sistema digital deberán mantener activa su CuentaRUT.

¿Hasta que fecha se puede utilizar el cupón?

En las siguientes fechas podrás utilizar este subsidio, dependiente de la fecha de activación:

Quienes se inscriban hasta el 29 de mayo podrán comenzar a utilizar el subsidio desde el 17 de junio.

Quienes se inscriban hasta el 12 de junio podrán comenzar a utilizar el subsidio desde el 2 de junio.

Quienes se inscriban hasta el 30 de junio podrán comenzar a utilizar el subsidio desde el 21 de julio.

En todos los casos, el cupón podrá usarse hasta el 30 de septiembre de 2026.

El único requisito para acceder al beneficio de ser jefe o jefa de hogar que se encuentre en el 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares al 16 de abril de 2026 y que sean mayores de edad.

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