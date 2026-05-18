¿Cómo se contagia el sarampión?: Los síntomas y medidas de prevención tras la emergencia sanitaria en Perú

18 may. 2026 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

La declaración de emergencia sanitaria en Perú por un brote de sarampión volvió a poner atención sobre una enfermedad que, aunque fue eliminada en Chile hace décadas, sigue representando un riesgo debido a casos importados y brotes activos en otros países de la región.

La medida fue decretada por el gobierno peruano por un período de 90 días, luego de confirmarse transmisión local del virus en la región de Puno y advertirse un riesgo de expansión hacia otras zonas del país. La emergencia incluye Lima Metropolitana, Callao y otros departamentos, en medio de preocupaciones por brechas de vacunación y el aumento de personas susceptibles al contagio.

En ese contexto, una de las principales dudas que surge es cómo se transmite el sarampión, cuáles son sus síntomas y qué hacer ante una eventual sospecha de contagio.

¿Cómo se contagia el sarampión?

En la página web del Ministerio de Salud de Chile se detalla que “el sarampión es una enfermedad que se transmite por contacto directo por gotitas de secreciones nasofaríngeas infectadas o, más raramente, por diseminación aérea”.

En términos simples, el contagio puede producirse cuando una persona infectada tose, estornuda o habla cerca de otras personas. Debido a su alta capacidad de transmisión, el virus puede provocar brotes rápidos en comunidades con baja cobertura de vacunación.

Además, el sarampión tiene un período de incubación que va entre 7 y 21 días, mientras que el período de contagio comienza cuatro días antes y se extiende hasta cuatro días después de la aparición de manchas en la piel.

¿Cuáles son los síntomas del sarampión?

Desde el Minsal detallaron que entre las manifestaciones clínicas de la enfermedad están “la fiebre alta, tos, rinorrea, conjuntivitis y más tarde, un exantema maculopapuloso (erupción cutánea) que dura 4 a 7 días”.

A estos síntomas se pueden sumar congestión nasal, sensibilidad a la luz (fotofobia), malestar general, dolor articular y una descamación fina de la piel luego de desaparecer las manchas rojas.

La cartera de Salud también advirtió que el sarampión puede generar complicaciones como otitis media, laringotraqueobronquitis, neumonía, diarrea y, de manera poco frecuente, encefalitis.

¿Qué hacer si hay síntomas?

Las autoridades recomiendan usar mascarilla inmediatamente y acudir lo antes posible a un centro de salud ante síntomas compatibles con sarampión. También llaman a evitar el contacto con otras personas e informar antecedentes de viaje recientes.

El Ministerio de Salud recordó que “en nuestro país, el sarampión es una enfermedad eliminada desde 1993”, aunque advirtió que “dada la presencia de brotes en distintos países de la región de las Américas, persiste el riesgo de importación de casos”.

De hecho, en febrero de este año se registró en Chile un caso importado correspondiente a un lactante de 11 meses proveniente de México.

Frente al escenario regional, el Minsal reiteró el llamado a mantener al día el esquema de vacunación.

Todo sobre Salud