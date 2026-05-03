"Difícilmente se le puede tomar en serio": La reacciones al polémico político peruano que busca "recuperar" Arica y Tarapacá
- Por Nicolás Díaz
Meganoticias Siempre Juntos conversó con la periodista peruana Cintya Malpartida, quien explicó las repercusiones que generaron en el país vecino las polémicas declaraciones de Antauro Humala respecto a "recuperar" Arica y Tarapacá si su candidato, Roberto Sánchez (JPP), gana las elecciones presidenciales.
Malpartida analizó el origen del movimiento "ultranacionalista" al que representa Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, e indicó que se trata solamente de "declaraciones claramente polémicas con las que creo que muy pocas personas, muy pocos peruanos coinciden".Ir a la siguiente nota
Si bien las declaraciones "generan alarma" en la élite política y la sociedad peruana, esto es solo "en cierta medida", ya que "Antauro Humala es una persona que ha dicho y ha hecho tantas cosas, que difícilmente se le puede tomar en serio".