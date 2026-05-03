"Difícilmente se le puede tomar en serio": La reacciones al polémico político peruano que busca "recuperar" Arica y Tarapacá

03 may. 2026 - 11:44 hrs.

Meganoticias Siempre Juntos conversó con la periodista peruana Cintya Malpartida, quien explicó las repercusiones que generaron en el país vecino las polémicas declaraciones de Antauro Humala respecto a "recuperar" Arica y Tarapacá si su candidato, Roberto Sánchez (JPP), gana las elecciones presidenciales.

Malpartida analizó el origen del movimiento "ultranacionalista" al que representa Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, e indicó que se trata solamente de "declaraciones claramente polémicas con las que creo que muy pocas personas, muy pocos peruanos coinciden".

Si bien las declaraciones "generan alarma" en la élite política y la sociedad peruana, esto es solo "en cierta medida", ya que "Antauro Humala es una persona que ha dicho y ha hecho tantas cosas, que difícilmente se le puede tomar en serio".

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