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"Difícilmente se le puede tomar en serio": La reacciones al polémico político peruano que busca "recuperar" Arica y Tarapacá

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Meganoticias Siempre Juntos conversó con la periodista peruana Cintya Malpartida, quien explicó las repercusiones que generaron en el país vecino las polémicas declaraciones de Antauro Humala respecto a "recuperar" Arica y Tarapacá si su candidato, Roberto Sánchez (JPP), gana las elecciones presidenciales.

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Malpartida analizó el origen del movimiento "ultranacionalista" al que representa Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, e indicó que se trata solamente de "declaraciones claramente polémicas con las que creo que muy pocas personas, muy pocos peruanos coinciden".

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Si bien las declaraciones "generan alarma" en la élite política y la sociedad peruana, esto es solo "en cierta medida", ya que "Antauro Humala es una persona que ha dicho y ha hecho tantas cosas, que difícilmente se le puede tomar en serio".

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