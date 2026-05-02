"Por la vía diplomática o por la vía armada": Político peruano aspira a recuperar Arica y Tarapacá si gana Roberto Sánchez

02 may. 2026 - 16:27 hrs.

¿Qué pasó?

Han pasado casi tres semanas desde que se desarrollaron las elecciones generales en Perú, pero hasta este 2 de mayo los ciudadanos de dicho país aún no conocen a ciencia cierta quiénes serán los candidatos que pasarán a la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo a los datos oficiales, hasta ahora solo se sabe que la derechista Keiko Fujimori (17,12%) avanzará al balotaje, pero la gran sorpresa es que el hasta hace unos días desconocido Roberto Sánchez (12,04%) sería el otro contendor.

Hasta ahí todo bien, pero recientemente se conocieron las duras declaraciones de un aliado nacionalista de Sánchez, Antauro Humala, quien aseguró que, de ganar el candidato de Juntos Por el Perú (JPP), intentaría recuperar Arica y Tarapacá "por la vía diplomática o armada".

"Por la vía diplomática o por la vía armada"

En una entrevista con Perú21, Humala fue consultado sobre cómo sería la relación que tendría con el Chile de José Antonio Kast, señalando que "aconsejaría aplicar la reciprocidad".

"Yo revisaría al pie de la letra el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929. Como nacionalista que soy, yo aspiro a recuperar Tarapacá y Arica. Mantendría el litigio pendiente del triángulo terrestre", dijo el político del que ahora Roberto Sánchez trata de desmarcarse.

"En algún momento, como etnocacerista y fundamentalista del patriotismo, el Perú debe reivindicar en los hechos Tarapacá y Arica. Por la vía diplomática o por la vía armada", agregó Humala.

Antes de las elecciones, Sánchez dijo que Humala sería el encargado de enfrentar la grave crisis de seguridad por la que atraviesa Perú; sin embargo, luego de los comicios, el candidato presidencial comentó que varias de las declaraciones del exmilitar "son sus ideas, no el programa del JPP".

Todo sobre Perú