Logística autónoma: Marines de EE.UU. invierten $15,5 millones en un dron de carga "económico" que mueve una tonelada en combate

02 may. 2026 - 17:05 hrs.

Los Marines de Estados Unidos invierten $15,5 millones en un dron de carga “económico” que es capaz de mover una tonelada en combate, con el fin de fomentar una logística económica.

Según un comunicado, Sikorsky y Robinson Unmanned serán los encargados del desarrollo de este programa de helicópteros de carga no tripulados, tras la adjudicación de un contrato de 15,5 millones de dólares. Se espera que, como parte del proyecto, se pruebe una aeronave autónoma diseñada para transportar suministros a regiones en conflicto sin que se ponga en riesgo a las tripulaciones humanas.

El programa MARV-EL (Vehículo de Reabastecimiento Aéreo Medio - Logística Expedicionaria), Incremento 2, contempla en su oferta el R66 TURBINETRUCK, destinado a proporcionar apoyo logístico de combate de forma flexible, asequible y rápida.

¿Cuáles son los beneficios del programa?

El programa MARV-EL se destaca al cubrir una brecha de capacidad entre los pequeños drones tácticos y los grandes aviones de transporte estratégico.

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En consecuencia, proporciona una plataforma logística no tripulada de peso medio y fiable, que resulta capaz de operar desde bases de operaciones avanzadas precarias, cubiertas de barcos o zonas de aterrizaje no necesariamente preparadas.

La puesta en marcha del R66 TURBINETRUCK contribuirá al éxito de la misión cuando no se disponga de recursos terrestres o aéreos tripulados y mantendrá a salvo al personal en escenarios de alto riesgo.

Las expectativas de la alianza

“El R66 TURBINETRUCK, desarrollado comercialmente, es sencillo, económico y reconfigurable; ideal para entornos de alto riesgo y difícil acceso donde mantener al personal a salvo es fundamental”, expresó Rich Benton, vicepresidente y director general de Sikorsky.

Por su parte, el presidente de Robinson Unmanned, Paul Fermo, afirmó que los operadores requieren soluciones logísticas que puedan adaptarse a las demandas cambiantes de sus misiones sin que eso implique un aumento en la complejidad.

“Al combinar la avanzada capacidad autónoma de MATRIX con la robusta estructura del R66, de probada eficacia en vuelo, el R66 TURBINETRUCK ofrece esa capacidad siempre que se necesite, independientemente del entorno”, agregó.

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