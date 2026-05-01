Puntería infalible: Marines de Estados Unidos ya pueden derribar drones con un solo disparo

01 may. 2026 - 12:15 hrs.

El Cuerpo de Marines de Estados Unidos equipa a su infantería con la mira inteligente SMASH 2000L, un dispositivo que busca contrarrestar la creciente amenaza de drones que vuelan a baja altura y transformar a cada fusilero en un activo de defensa inmediata.

El alto mando militar adoptó esta herramienta tras una fase de pruebas en distintas unidades, en las que se observó su uso en distintas embarcaciones de la Armada, ya que la integración de estos equipos en las prácticas habituales avanza de forma progresiva.

¿En qué consiste la nueva mira de Estados Unidos para derribar drones?

La empresa israelí Smart Shooter desarrolló esta tecnología de control de tiro. El sistema utiliza algoritmos sofisticados para fijar blancos aéreos pequeños con alta precisión. Se integra en las ópticas de los fusiles estándar, como la carabina M4, sin requerir modificaciones estructurales en el armamento, de acuerdo a Army Recognition.

El visor opera inicialmente como una mira de punto rojo convencional para facilitar el manejo al tirador. Al activar su modo especial, el software usa el procesamiento de imágenes para identificar amenazas voladoras y anticipar su trayectoria, una capacidad especial frente a drones con trayectorias veloces y muy irregulares.

Foto: U.S. Army

Una función central de este equipo radica en su mecanismo de disparo controlado: la mira mantiene el rastreo continuo sobre el objetivo tras la fijación. Así, la computadora calcula los parámetros balísticos en tiempo real para compensar el movimiento del proyectil y del dron.

Luego, el sistema bloquea el gatillo del arma y lo libera solo al confirmar una probabilidad de impacto alta sobre el blanco enemigo. Esta tecnología innovadora reduce el desperdicio de munición y mejora drásticamente la puntería general de las tropas contra objetivos escurridizos.

Foto: U.S. Marine Corps

¿Por qué es importante?

La implementación de esta tecnología refleja un enfoque hacia una defensa descentralizada y económica. El Ejército disminuye la dependencia de sistemas antiaéreos tradicionales con estas alternativas compactas, buscando proteger a los infantes en primera línea con respuestas rápidas ante estas pequeñas aeronaves.

La masificación de drones baratos genera una desventaja financiera para las fuerzas armadas, debido a que los misiles de interceptación son más caros que los objetivos de plástico u hojalata. Por ello, esta mira inteligente ofrece una solución pragmática al utilizar balas comunes para neutralizar aparatos de vuelo sin requerir presupuestos excesivos.

En este sentido, Washington aceleró la entrega de más de 200 visores a las tropas en Medio Oriente. Esta decisión estratégica responde al aumento progresivo de las tensiones bélicas internacionales, donde las fuerzas estadounidenses integran esta óptica como una capa adicional dentro de su red de defensa.

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