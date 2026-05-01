Choque entre camión y autos deja una persona fallecida en Longaví: Vehículo de carga perdió su cabina por la fuerza del impacto

01 may. 2026 - 09:07 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona fallecida y varios heridos dejó un grave accidente ocurrido la noche del jueves en la Ruta 5 Sur, específicamente en las cercanías de la localidad de Longaví, en la región del Maule.

De acuerdo a la información preliminar, la colisión se produjo a la altura del kilómetro 306 e involucró a tres vehículos menores y un camión, el cual, debido a la fuerza del impacto, terminó perdiendo su cabina.

Un fallecido tras grave accidente en la Ruta 5 Sur

El medio regional VLN Radio reportó que "las circunstancias exactas que desencadenaron el choque aún se encuentran bajo investigación".

"Sin embargo, la magnitud del impacto sugiere una alta energía, lo que lamentablemente provocó la muerte instantánea de uno de los ocupantes", se agregó.

Cabina de camión salió eyectada tras el impacto

Por su parte, Atentos Chile indicó que el camión habría cruzado la barrera de contención de la carretera e impactado a un vehículo menor que fue arrastrado hasta una zanja ubicada a un costado de la ruta.

"La violencia del choque fue de tal magnitud que la cabina del camión salió eyectada, quedando sobre la ruta", se añadió en su reporte.

Este último hecho puede ser corroborado en los registros que existen del accidente, en los cuales se puede ver al camión siniestrado a un costado de la autopista, mientras que su cabina quedó con graves daños en la calzada en dirección contraria.

Tras el siniestro vial se solicitó la concurrencia de personal de la SIAT de Carabineros, mientras que las labores de rescate, investigación y despeje provocaron una alta congestión en la Ruta 5 Sur.

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