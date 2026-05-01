Salió a comprar a carrito de comida fuera de su casa: Hombre muere baleado tras discusión en Cerro Navia

01 may. 2026 - 06:20 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada de este viernes, la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI fue convocada de urgencia hasta el Hospital Félix Bulnes de Cerro Navia, luego de que llegara al recinto un hombre muerto con múltiples heridas de bala. La solicitud fue realizada por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, que también pidió la presencia del Laboratorio Criminalístico Central para apoyar las pericias.

Todo ocurrió en el pasaje Río Gallegos con Los Diaguitas, en la misma comuna, donde los detectives se trasladaron para trabajar en el lugar del crimen. Fue ahí donde comenzaron a armar el rompecabezas de lo que ocurrió.

La víctima era un hombre chileno de 33 años con antecedentes. En el momento del ataque, estaba comprando comida en un carrito que había afuera de su casa, una situación completamente cotidiana que terminó de la peor manera.

¿Qué dijo la PDI?

Según explicó el inspector Matías Caro, de la Brigada de Homicidios Centro Norte, el atacante llegó en moto, se bajó y discutió con la víctima. La pelea escaló rápido: "el imputado exhibe un arma de fuego disparándole en varias ocasiones", señaló el detective, tras lo cual el sujeto huyó del lugar.

En el sitio del suceso, los peritos del Laboratorio Criminalístico levantaron evidencia balística y biológica, como vainas de los disparos y rastros de sangre. Además, los detectives entrevistaron a testigos que presenciaron el ataque y revisaron las cámaras de seguridad del sector para intentar identificar al agresor.

Por ahora, el imputado sigue sin ser identificado. Caro indicó que "se están tomando entrevistas policiales con la finalidad de establecer la identidad del imputado", por lo que la investigación continúa abierta y en pleno desarrollo.

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