Así se logró la liberación del empresario ferretero tras 8 días de secuestro

30 abr. 2026 - 21:23 hrs.

¿Qué pasó?

Estuvo ocho días cautivo y fue encontrado con vida tras un operativo de la BIPE Antisecuestros de la PDI. El empresario ferretero de 84 años, Jorge Vera, fue liberado luego de una investigación que avanzó en paralelo a intensas negociaciones y diligencias reservadas.

El caso se extendió por cerca de 180 horas, período en el que la familia del adulto mayor permaneció en contacto constante con las autoridades, mientras se desarrollaban acciones clave para dar con su paradero.

El inicio del secuestro

El hecho ocurrió el martes 21 de abril, alrededor de las 18:15 horas, cuando al menos seis sujetos interceptaron la camioneta de la víctima afuera de su departamento. En un comienzo no se descartó la hipótesis de un asalto, aunque el entorno familiar siempre sostuvo que se trataba de un secuestro.

La camioneta y el teléfono celular del empresario fueron encontrados a pocos metros, lo que permitió activar rápidamente las primeras diligencias investigativas.

Investigación reservada y primeras detenciones

Mientras avanzaban los días sin noticias del paradero del empresario, la investigación se mantuvo bajo estricta reserva. En ese contexto, ya se habían concretado detenciones que no podían ser informadas públicamente.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, explicó en su momento que “hubo un trabajo previo de coordinación entre la policía y la fiscalía. Hubo detenciones que no se podían manifestar, no se podían expresar. Era un secuestro en desarrollo”.

En paralelo, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, señalaba que “es una investigación delicada y reservada. Estoy en contacto directo con el director de la PDI, así que esperamos tener resultados lo más pronto posible”.

Las pistas clave

Uno de los avances relevantes fue la identificación de un lugar de cautiverio, donde el empresario habría permanecido cerca de 48 horas. En ese sitio se encontraron elementos personales que permitieron fortalecer la línea investigativa.

En ese entonces, el fiscal Héctor Barros detalló que “pudimos encontrar evidencia en ese lugar, como por ejemplo las jeringas con insulina que utilizaba la víctima, y eso nos permitió tener la hebra investigativa que nosotros necesitábamos”.

A esto se sumó la colaboración internacional y la triangulación de llamadas telefónicas, mientras los detenidos comenzaban a entregar información relevante.

La liberación

Tras varios días de búsqueda, una llamada al 133 de Carabineros alertó sobre la liberación del empresario en un sitio eriazo en la comuna de Colina. Luego de ser encontrado, fue trasladado para constatar su estado de salud.

Cerna indicó que “está vivo, está consciente. Me imagino, sin ser experto en salud, en estado de shock por todo lo que vivió. Ahora trabajaremos con más fuerza en toda la etapa investigativa con el Ministerio Público”.

Investigación en curso

Con la víctima a salvo, la investigación continúa para dar con el resto de los involucrados en el secuestro. El fiscal Barros también destacó la dimensión humana del proceso, señalando que “hay que considerar también que para la familia de la víctima esto es un proceso completamente angustiante. Es gente que no duerme, es gente que está todo el día viendo el teléfono a ver si hay alguna novedad”.

El caso se cerró en su primera etapa con la liberación del empresario y la detención de cuatro imputados, mientras las diligencias siguen en desarrollo para esclarecer completamente los hechos.