Detienen a extranjero con alerta roja de Interpol por secuestro y delitos terroristas: portaba ketamina en la Ruta 5 Sur

30 abr. 2026 - 19:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un control vehicular en la Ruta 5 Sur terminó con la detención de dos ciudadanos extranjeros en la comuna de Curicó, en la región del Maule. El procedimiento fue realizado por personal del OS7 de Carabineros de Talca, junto a funcionarios de la Tenencia de Carreteras.

Durante la fiscalización, los efectivos detectaron que ambos sujetos mantenían antecedentes policiales, además de portar droga y registrar órdenes de detención, una de ellas de carácter internacional.

Detención en control carretero

El procedimiento se desarrolló en el marco de controles preventivos orientados a detectar el tráfico de drogas. Fue en ese contexto que Carabineros fiscalizó un vehículo y solicitó la identidad de sus ocupantes.

Al verificar sus antecedentes, se estableció que ambos eran ciudadanos venezolanos que habían ingresado de manera irregular al país, además de mantener situaciones judiciales pendientes.

En el vehículo se encontraron 224 gramos de ketamina y tres teléfonos celulares, elementos que fueron incautados como parte de la investigación.

Alerta internacional y antecedentes

Uno de los aspectos que marcó el procedimiento fue la detección de una alerta roja vigente de Interpol para uno de los detenidos.

En ese contexto, la prefecto coronel Evelyn Osses Vásquez explicó que “a raíz de la coordinación con la oficina de enlace de Carabineros de Chile OCN Interpol, se logra testificar que uno de los sujetos mantenía una alerta roja de captura”.

Por su parte, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal, Rodrigo Pizarro, detalló el contexto en que se produjo la detención y los antecedentes asociados a los imputados.

“Personal de Carabineros del OS7 Talca que se encontraban realizando controles vehiculares en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de Curicó, al controlar uno de estos vehículos y solicitarle la identidad a las personas que se trasladaban a bordo de él, se percataron de que se trataba de dos ciudadanos de nacionalidad venezolana, quienes habían ingresado ilegalmente al país, además de lo cual uno de ellos mantenía una orden de detención internacional por los delitos de secuestro, delitos terroristas y asociación ilícita criminal. En tanto, el segundo sujeto mantenía una orden de detención vigente en Chile”, señaló.

Medidas cautelares

Tras su detención, ambos imputados fueron puestos a disposición de la justicia. El Ministerio Público solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue acogida por el Tribunal de Garantía.

En esa línea, el fiscal Pizarro indicó que “el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva accediendo el Tribunal de Garantía a la petición formulada por la fiscalía, quedando como plazo para investigar cuatro meses”.