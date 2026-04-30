Golpe al narcotráfico: incautan más de 4,6 toneladas de droga en el segundo decomiso más grande en la historia de Chile

30 abr. 2026 - 20:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo realizado en la ciudad de Calama, región de Antofagasta, marcó un punto relevante en la lucha contra el narcotráfico en Chile, luego de que se concretara la incautación de más de 4,6 toneladas de droga. El procedimiento es considerado el segundo decomiso más grande en la historia del país y dejó además cuatro personas detenidas.

El trabajo fue liderado por la Fiscalía Regional de Antofagasta en conjunto con Carabineros, logrando sacar de circulación una importante cantidad de sustancias ilícitas que, según estimaciones, superan los 55 mil millones de pesos en avalúo.

Incautación y detenciones

El procedimiento permitió decomisar un total de 4.695 kilos de marihuana, además de 64 litros con 800 mililitros de ketamina líquida. La magnitud del hallazgo quedó reflejada en las condiciones en que era transportada la droga.

En ese contexto, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, detalló que “lográndose la detención en total de cuatro personas. Tres personas de origen colombiano, que era la organización investigada, y aparece un ciudadano boliviano que tenía que ver, básicamente, con una parte de la incautación que se refiere fundamentalmente a lo que es ketamina”.

Un decomiso histórico

El fiscal también destacó la relevancia del procedimiento en términos históricos, subrayando que “esta es la incautación individual más grande que se haya hecho desde que comenzó la reforma procesal penal”.

El operativo permitió además identificar el método de transporte utilizado por la organización, lo que fue clave para concretar el decomiso. En esa línea, agregó que “y ahora tenemos un camión que era completamente sellado, repleto de marihuana”.

Detalles del operativo

El hallazgo de la droga se produjo en el marco de diligencias investigativas que permitieron interceptar el traslado de las sustancias ilícitas. El camión, completamente cerrado, contenía la marihuana en su interior, mientras que la ketamina era parte de otra línea de la operación.

Las cuatro personas detenidas quedaron vinculadas directamente a la organización investigada, que operaba con distintos roles para concretar el traslado de la droga.