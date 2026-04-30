"Si estás viendo este video es porque acaban de secuestrarme": Chilena sigue incomunicada tras interceptación de flotilla

30 abr. 2026 - 21:17 hrs.

¿Qué pasó?

Una chilena permanece incomunicada tras la interceptación de una flotilla internacional que se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria. El hecho ocurrió en aguas internacionales, cerca de Grecia, cuando embarcaciones que se identificaron como israelíes abordaron parte del convoy.

Se trata de Macarena Chahuán, periodista y activista, quien formaba parte de la Flotilla Global Sumud, una iniciativa que reunió cerca de 58 embarcaciones y 145 activistas de distintos países. Según lo reportado, al menos 22 barcos fueron interceptados durante la noche.

El último mensaje

Antes de perder contacto, la propia Chahuán difundió un registro en el que alertó sobre su situación. “Soy Macarena, chilena, profesora de idioma árabe. Y si estás viendo este video es porque las fuerzas de ocupación israelís acaban de secuestrarme en aguas internacionales”, señaló.

Desde ese momento, no se ha tenido información directa sobre su estado, mientras se reporta que habría sido trasladada hacia Grecia junto a otros detenidos.

La noche de la interceptación

El operativo se produjo cuando la flotilla navegaba frente a las costas griegas. En medio de la noche, buques se acercaron a las embarcaciones e instaron a cambiar el rumbo.

A través de un mensaje radial, se advirtió que “se les aconseja cambiar de rumbo. Cualquier intento posterior de navegar hacia Gaza pone en riesgo su seguridad y no deja a las Fuerzas de Defensa de Israel otra opción que tomar todas las medidas necesarias a su alcance para imponer un bloqueo marítimo legítimo. Es peligroso mantener su rumbo actual”.

Algunos de los tripulantes lograron continuar su trayecto, mientras que otros fueron alcanzados por las embarcaciones.

Testimonios de los chilenos

Quienes integraban la flotilla relataron momentos de tensión durante la interceptación. Claudio Caiozzi Ortúzar señaló que “fuimos interceptados por la fuerza israelí. Actuaron de una manera muy violenta, con metralletas, láser, estas lanchas rápidas, disparos al aire”.

En la misma línea, Víctor Chanfreau explicó que “logramos divisar las lanchas, decidimos continuar rápido para evadir la encerrona que nos estaban haciendo desde el Ejército israelí. Logramos sortear la situación, pero no fue así para todos los barcos”.

Bruno Salas agregó que “estuvimos toda la noche evadiendo las fuerzas de ocupación hasta lograr alcanzar el mar territorial de Grecia, donde nos encontramos en este momento y reunificándonos con distintas embarcaciones”.

Preocupación por su estado

Cercanos a Chahuán describen su trayectoria y compromiso con la causa que motivó el viaje. Mariana, amiga de la chilena, comentó que “ella tiene 33 años, es profesora de idioma árabe. Ella ha sido activista hace más de 15 años, ha estado dedicada a hablar sobre la causa palestina, a levantar la voz por todos nosotros, por todas las injusticias que se han estado viviendo”.

Mientras se mantiene la incertidumbre sobre su paradero, se informó que sería trasladada a Grecia, donde se coordinarían gestiones para su retorno.

Gestiones en curso

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se indicó que se están realizando acciones para monitorear la situación de los ciudadanos chilenos involucrados en la flotilla.

En paralelo, la embajada de Israel en Chile calificó este tipo de iniciativas como una amenaza a su soberanía en el contexto del conflicto en la zona, mientras se confirma que los detenidos serían llevados a territorio griego.