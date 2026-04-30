Declaración de Renta: ¿Cuándo es la próxima devolución de impuestos por parte del SII?

30 abr. 2026 - 08:00 hrs.

La Declaración de Renta es uno de los trámites más importantes del año. Durante este proceso, miles de contribuyentes rinden cuentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), esperando que el cálculo anual arroje que tienen un saldo a favor.

Así, podrán acceder a una devolución de impuestos, cuya fecha de pago puede variar conforme al cronograma establecido por la Tesorería General de la República (TGR).

¿Cuándo será la próxima devolución de impuestos?

El SII indica que el día de pago depende de la fecha de envío del Formulario 22 y del medio seleccionado. Es decir, recibirás el dinero el viernes 15 de mayo si declaraste entre el 9 y el 23 de abril y optaste por el depósito bancario.

En cambio, tu fecha de pago será el miércoles 27 de mayo si presentaste la declaración entre el 24 de abril y el 8 de mayo.

Sin embargo, si solicitaste el pago mediante un cheque físico, el dinero estará disponible recién el viernes 29 de mayo, sin importar en qué fecha hayas realizado tu declaración.

¿Hasta cuándo puedo hacer la Declaración de Renta?

Están definidos dos plazos de cierre distintos, los cuales varían según el resultado de la declaración:

Si el sistema arroja que debes pagar impuestos: tienes hasta este jueves 30 de abril para enviar el formulario y cancelar la deuda.

tienes hasta este jueves 30 de abril para enviar el formulario y cancelar la deuda. Si el sistema indica que tienes saldo a favor o tu cuenta quedó en cero: puedes realizar el trámite hasta el viernes 8 de mayo.

¿Quiénes deben realizar la Declaración de Renta?

El trámite es de carácter obligatorio para todas las empresas, personas con actividades comerciales y aquellos contribuyentes (personas naturales) que cumplan con alguna de estas condiciones durante el año comercial 2025:

Quienes tuvieron más de un empleador o pagador de rentas de forma simultánea.

Quienes obtuvieron ingresos anuales superiores a $11.265.804 (salvo que ese monto corresponda al sueldo de un único empleador).

Trabajadores independientes a honorarios que desean optar por la cobertura de sus cotizaciones previsionales.

Personas que solicitaron el Préstamo Solidario 2021, para el cálculo y pago de su última cuota.

Los trabajadores dependientes o pensionados que obtienen sus ingresos de un solo empleador y no tienen rentas adicionales, están exentos de realizar este trámite. Pueden hacerlo voluntariamente para acceder a algún beneficio tributario.

¿Cómo hago la Declaración de Renta?

El proceso se realiza a través del sitio web oficial del SII (pulsa aquí). Para completar el trámite, debes seguir estos pasos:

Dirígete a la sección superior “Servicios online”.

Selecciona la opción “Declaración de renta” e inicia sesión utilizando tu Clave Única o Clave Tributaria.

Elige el año tributario a declarar (2026).

El sistema te mostrará una propuesta del Formulario 22 (F22) prellenada con tus datos. Revisa detenidamente que la información de tus rentas y retenciones sea correcta.

Si todo está en orden, haz clic en “Enviar declaración” y guarda el comprobante emitido por la plataforma.

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