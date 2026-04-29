Operación Renta 2026: Tesorería concreta millonaria retención a deudores de pensión de alimentos

29 abr. 2026 - 14:07 hrs.

¿Qué pasó?

La Tesorería General de la República (TGR) concretó el primer pago de excedentes a más de 854 mil contribuyentes. Sin embargo, para los denominados "papitos corazón", el proceso significó una retención masiva de fondos que superó los $1.450 millones.

Este miércoles 29 de abril, la TGR dio el puntapié inicial a las devoluciones de excedentes del Impuesto a la Renta 2026. En esta primera fase, correspondiente a quienes declararon entre el 1 y el 8 de abril, se movilizaron más de $230.612 millones.

Si bien la rapidez del proceso —donde el 99,9% se realizó vía transferencia— es una noticia positiva para la economía familiar, la atención se centró en las retenciones legales, especialmente aquellas vinculadas al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

El cerco se cierra sobre los llamados "papitos corazón"

Una de las cifras más relevantes de este balance es el aumento sostenido en las retenciones por deudas de pensión alimenticia. En esta primera etapa de 2026, la TGR aplicó retenciones a 10.538 contribuyentes, lo que permitirá el pago de deudas a 12.088 beneficiarios (hijos e hijas).

El monto total retenido por este concepto ascendió a $1.451 millones. Esta cifra no es menor, ya que refleja la eficacia de la Ley de Responsabilidad Parentales y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos.

Para ponerlo en perspectiva, en el año 2023, cuando comenzó a aplicarse esta política, solo se retuvieron $421 millones a poco más de 2.500 personas. Esto significa que, en apenas tres años, el monto recuperado para las familias se ha triplicado, demostrando que el sistema de interoperabilidad entre el Poder Judicial y la Tesorería está funcionando a plena capacidad.

¿Cómo funcionan estas retenciones?

El Tesorero General de la República, Hernán Nobizelli, destacó que este proceso permite poner a disposición de las personas los recursos que les corresponden por ley. En el caso de los deudores de pensiones, el mecanismo es automático:

Cruce de datos : Antes de emitir la devolución, la TGR consulta el Registro Nacional de Deudores administrado por el Registro Civil.

: Antes de emitir la devolución, la TGR consulta el Registro Nacional de Deudores administrado por el Registro Civil. Retención inmediata : Si el contribuyente figura con deudas liquidadas y notificadas por los tribunales de familia, el sistema bloquea el excedente de renta.

: Si el contribuyente figura con deudas liquidadas y notificadas por los tribunales de familia, el sistema bloquea el excedente de renta. Transferencia al juzgado: Los fondos retenidos no quedan en el Estado, sino que son derivados a las cuentas que los tribunales de justicia han designado para el pago de la pensión alimenticia del alimentario afectado.

Otras retenciones en esta Operación Renta

Además de las pensiones de alimentos, la TGR aplicó descuentos a otros 170.679 contribuyentes por un total de $19.426 millones. Entre las causas principales se encuentran:

Créditos universitarios: Se retuvieron $5.712 millones a deudores del CAE y otros créditos de educación superior.

y otros créditos de educación superior. Deudas Tributarias y Multas: Compensaciones por obligaciones pendientes con instituciones públicas y multas de tránsito o electorales no pagadas.

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