Operación Renta 2026: Estas son las fechas de pago de la devolución de impuestos

20 abr. 2026 - 21:02 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR) pusieron en marcha la Operación Renta 2026, el proceso anual más importante para contribuyentes, trabajadores y empresas en Chile. Para este año, la autoridad ha mantenido el beneficio de la devolución anticipada para quienes realicen su declaración de impuestos de manera temprana durante el mes de abril.

Si esperas recibir un depósito por excedentes, es fundamental que conozcas que la fecha de pago está directamente relacionada con el día en que envíes tu formulario F22. Mientras antes cumplas con el trámite, más pronto recibirás los fondos en tu cuenta bancaria.

Calendario de pago por depósito bancario

La modalidad de depósito es la más rápida y recomendada por las autoridades. Según el cronograma oficial para 2026, las fechas quedan distribuidas de la siguiente manera:

Primer tramo : Quienes hagan su declaración de renta entre el 1 y el 8 de abril recibirán el pago en forma anticipada el 29 de abril.

: Quienes hagan su declaración de renta entre el 1 y el 8 de abril recibirán el pago en forma anticipada el 29 de abril. Segundo tramo : Las personas que declaren entre el 9 y el 23 de abril recibirán su depósito el 15 de mayo.

: Las personas que declaren entre el 9 y el 23 de abril recibirán su depósito el 15 de mayo. Tercer tramo : Quienes hagan el trámite entre el 24 de abril y el 8 de mayo, tendrán su transferencia el 27 de mayo.

: Quienes hagan el trámite entre el 24 de abril y el 8 de mayo, tendrán su transferencia el 27 de mayo. Los pagos con cheque se realizarán, independientemente de la fecha de declaración, el 29 de mayo.

Plazos para declarar

Es importante recordar que el plazo para declarar rentas sin pago (aquellas que resultan en devolución o calzan con los impuestos retenidos) se extiende desde el 1 de abril hasta el 10 de mayo. Sin embargo, para aquellos contribuyentes que tengan pago de impuestos, el plazo vence impostergablemente el 30 de abril.

¿Cómo hacer la declaración de renta?

La declaración de renta online es posible concretarla en el sitio web del SII a través de los siguientes pasos:

Ingresar a “Servicios online”.

Seleccionar “Declaración de renta”.

Hacer clic en “Declarar renta (F22)”.

Escribir el RUT y la clave: en caso de no estar registrado, será necesario crear una cuenta. También es posible ingresar con la ClaveÚnica.

Seleccionar el año tributario a declarar: recuerda que las rentas percibidas durante el año 2025 corresponden al año tributario 2026.

Si la información del contribuyente a declarar es correcta y no debe ser modificada, hacer clic en “Continuar”.

Verificar la información o completar el formulario si es necesario y hacer clic en “Enviar”. Recuerda guardar una copia o imprimir el documento como respaldo.

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