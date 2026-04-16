Operación Renta: Esta es la fecha en que pagarán la primera devolución
- Por Meganoticias
La Operación Renta representa uno de los momentos tributarios más importantes para la nación. Durante este período, los contribuyentes deben reportar sus movimientos financieros al fisco.
Este trámite anual obliga tanto a personas como a empresas a reportar gastos, ingresos, impuestos y total de transacciones realizadas en el año fiscal anterior.
Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), se estipula un calendario para la ejecución de los procesos respectivos a este operativo tributario, el cual inició el pasado miércoles 1 de abril.
¿En qué fecha pagarán la primera devolución de la Operación Renta?
La primera devolución de la Operación Renta se pagará el próximo miércoles 29 de abril, correspondiendo a quienes hicieron su declaración entre el 1 y el 8 de abril. Esta primera transacción sirve como una forma de apoyar a quienes presentan de manera oportuna su diligencia.
Posteriormente, la segunda devolución tendrá lugar el 15 de mayo, para quienes declaren entre el 9 y el 23 de abril. El siguiente depósito se hará el 27 de mayo y estará destinado a las personas que hagan el trámite entre el 24 de abril y el 8 de mayo.Ir a la siguiente nota
Por último, quienes hayan hecho el pago con cheque, independientemente de la fecha de declaración, obtendrán su devolución el próximo 29 de mayo.
Consideraciones especiales
El ente encargado recomendó tanto a personas naturales como jurídicas hacer una revisión exhaustiva de la propuesta de declaración, con el fin de entregar información fiel y precisa.
Sostienen que esta inspección es propicia para que, en el caso de detectar alguna inconsistencia, puedan comunicarse con la entidad informante respectiva, pedir la corrección y evitar cualquier afectación en su tramitación.
En el sitio web oficial del SII se encuentran todos los detalles alusivos a la Operación Renta 2026 y a los trámites legales alusivos.
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