Operación Renta: Esta es la fecha en que pagarán la primera devolución

16 abr. 2026 - 19:00 hrs.

La Operación Renta representa uno de los momentos tributarios más importantes para la nación. Durante este período, los contribuyentes deben reportar sus movimientos financieros al fisco.

Este trámite anual obliga tanto a personas como a empresas a reportar gastos, ingresos, impuestos y total de transacciones realizadas en el año fiscal anterior.

Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), se estipula un calendario para la ejecución de los procesos respectivos a este operativo tributario, el cual inició el pasado miércoles 1 de abril.

¿En qué fecha pagarán la primera devolución de la Operación Renta?

La primera devolución de la Operación Renta se pagará el próximo miércoles 29 de abril, correspondiendo a quienes hicieron su declaración entre el 1 y el 8 de abril. Esta primera transacción sirve como una forma de apoyar a quienes presentan de manera oportuna su diligencia.

Posteriormente, la segunda devolución tendrá lugar el 15 de mayo, para quienes declaren entre el 9 y el 23 de abril. El siguiente depósito se hará el 27 de mayo y estará destinado a las personas que hagan el trámite entre el 24 de abril y el 8 de mayo.

Por último, quienes hayan hecho el pago con cheque, independientemente de la fecha de declaración, obtendrán su devolución el próximo 29 de mayo.

Consideraciones especiales

El ente encargado recomendó tanto a personas naturales como jurídicas hacer una revisión exhaustiva de la propuesta de declaración, con el fin de entregar información fiel y precisa.

Sostienen que esta inspección es propicia para que, en el caso de detectar alguna inconsistencia, puedan comunicarse con la entidad informante respectiva, pedir la corrección y evitar cualquier afectación en su tramitación.

En el sitio web oficial del SII se encuentran todos los detalles alusivos a la Operación Renta 2026 y a los trámites legales alusivos.

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