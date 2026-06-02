Subsidio DS1: Esta es la edad mínima para postular

02 jun. 2026 - 14:00 hrs.

El Subsidio DS1 permite a familias que no son dueñas de una vivienda y que tienen capacidad de ahorro, poder acceder a una ayuda económica para comprar una casa o departamento nuevo o usado de hasta 2.600 UF, según su tramo socioeconómico, ahorro y zona de ubicación del inmueble.

¿Cuál es el monto del subsidio?

Tramo 1: Ahorro mínimo de 30 UF

Zona extremo norte : Viviendas de hasta 1.200 UF y subsidio fijo de 700 UF.

: Viviendas de hasta 1.200 UF y subsidio fijo de 700 UF. Zona regular : Viviendas de hasta 1.110 UF y subsidio fijo de 600 UF.

: Viviendas de hasta 1.110 UF y subsidio fijo de 600 UF. Zona extremo sur e insular: Viviendas de hasta 1.200 UF y subsidio fijo de 750 UF.

Tramo 2: Ahorro mínimo de 40 UF

Zona extremo norte : Viviendas de hasta 1.800 UF y subsidio variable entre 650 y 350 UF.

: Viviendas de hasta 1.800 UF y subsidio variable entre 650 y 350 UF. Zona regular : Viviendas de hasta 1.600 UF y subsidio variable entre 550 y 250 UF.

: Viviendas de hasta 1.600 UF y subsidio variable entre 550 y 250 UF. Zona extremo sur e insular: Viviendas de hasta 1.800 UF y subsidio variable entre 700 y 400 UF.

Tramo 3: Ahorro mínimo de 80 UF

Zona extremo norte : Viviendas de hasta 2.600 UF y subsidio variable entre 500 y 350 UF.

: Viviendas de hasta 2.600 UF y subsidio variable entre 500 y 350 UF. Zona regular : Viviendas de hasta 2.200 UF y subsidio variable entre 400 y 250 UF.

: Viviendas de hasta 2.200 UF y subsidio variable entre 400 y 250 UF. Zona extremo sur e insular: Viviendas de hasta 2.600 UF y subsidio variable entre 550 y 400 UF.

¿Cuál es la edad mínima para postular?

En su página web, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) indica que la edad mínima para postular a este subsidio habitacional es de 18 años.

Además de este requisito de edad mínima, los postulantes deben acreditar una cuenta de ahorro para la vivienda con un mínimo de antigüedad de 12 meses al momento de solicitar el beneficio.

Por último, también se deben cumplir ciertas condiciones del Registro Social de Hogares (RSH):

Tramo 1 : 60% más vulnerable del RSH y hasta el 90% para adultos mayores.

: 60% más vulnerable del RSH y hasta el 90% para adultos mayores. Tramo 2 : 80% más vulnerable del RSH y hasta el 90% para adultos mayores.

: 80% más vulnerable del RSH y hasta el 90% para adultos mayores. Tramo 3: Solo estar inscrito en el RSH y cumplir con topes de ingresos mínimos mensuales en caso de superar el 90% (revísalos aquí).

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